İşitme cihazına gerek kalmadı: Hem gören hem duyan gözlük piyasaya sürüldü

·5·Teknoloji
İşitme cihazına gerek kalmadı: Hem gören hem duyan gözlük piyasaya sürüldü

Tıp ve ileri teknolojilerin kesişim noktasında yeni bir dönüm noktası yaşandı. Amerikalı start-up Legato, aynı anda hem görme yetisini destekleyen hem de görünmez bir işitme cihazı görevi gören «Frames» akıllı gözlüklerini resmen satışa sundu.

Geleneksel işitme cihazlarını takmaktan çekinen veya rahatsızlık duyan insanlar için tasarlanan bu gadget, insan konuşmasını gürültüden ayırma özelliğine sahip.

Kulak içine hiçbir şey takılmıyor: Cihaz nasıl çalışıyor?

Gadget'ın temel kolaylığı, kulak bölgesini tamamen açık bırakmasıdır:

  • Akıllı mikrofonlar ve işlemci: Çerçeveye yerleştirilmiş mikrofonlar, çevredeki sesleri kesintisiz olarak yakalar. Dahili mikroçip ise ses sinyallerini gerçek zamanlı analiz ederek, gürültüler arasından konuşmacının sesini ayrıştırır.

  • Yönlendirilmiş hoparlörler: Ses, kulak bölgesindeki mikro hoparlörler aracılığıyla doğrudan kulak zarına yönlendirilir. Yani, çevredeki insanlar bu sesi neredeyse hiç duymazken, kullanıcı dış dünyanın seslerini doğal bir şekilde almaya devam eder.

  • Gizlilik garantisi: Gözlükte kamera bulunmuyor ve konuşmalar hafızaya kaydedilmiyor; tüm hesaplamalar yalnızca cihazın kendi üzerinde gerçekleşiyor.

34 gram ağırlık ve 10 saatlik otonomi

Gadget, sıradan optik gözlüklerden neredeyse hiç farklı görünmüyor:

  • Lensler: Çerçeveye doktor reçetesiyle hazırlanan optik camlar veya standart camlar takılabilir. Lenslerle birlikte ağırlığı sadece 34 gram civarındadır.

  • Batarya: Tek bir tam şarj ile gözlük 10 saatten fazla kesintisiz çalışır. Hızlı şarj sistemi, 30 dakikada 2 saatlik ek kullanım süresi sağlar.

  • Akıllı telefon ile bağlantı: Bluetooth 5.3 aracılığıyla telefona bağlanarak müzik dinlemek, çağrıları yanıtlamak ve özel uygulama üzerinden ses parametrelerini ayarlamak mümkündür.

Fiyatlar ve modeller

Legato, müşterilere üç farklı tasarım ve çerçeve seçeneği sunuyor:

  • Harmony ve Symphony: 999 dolardan başlıyor.

  • Aria amiral gemisi modeli: 1099 dolar olarak belirlendi.

LegatoFramesAkıllı GözlüklerGürültü Engelleme TeknolojisiGiyilebilir Teknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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