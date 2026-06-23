Meta, Uygun Fiyatlı ve Modern Meta Glasses Akıllı Gözlüklerini Tanıttı

·66·Teknoloji
Meta, Uygun Fiyatlı ve Modern Meta Glasses Akıllı Gözlüklerini Tanıttı

Teknoloji dünyasının öncü temsilcilerinden biri olan Meta, yeni nesil akıllı gözlük serisi Meta Glasses'ı resmen tanıttı. Bu cihazların sadece işlevselliğiyle değil, aynı zamanda uygun fiyatıyla da piyasada büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Yeni gadget, rakiplerinin benzer ürünlerinden önemli ölçüde daha ucuz olan 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu proje, Meta ve optik endüstrisi devi EssilorLuxottica iş birliğiyle gerçekleştirildi. Dikkat çekici olan nokta, önceki modellerin aksine, yeni cihazlarda Ray-Ban veya Oakley markalarının logolarının bulunmamasıdır; ürünler tamamen Meta markası altında piyasaya sürülüyor. Counterpoint Research verilerine göre, bu iki şirket şu anda akıllı gözlük pazarının yüzde 80'inden fazlasını kontrol ediyor.

Teknik Özellikler ve Tasarım Çeşitliliği

Meta Glasses bir ekrana sahip olmasa da, içine yüksek kaliteli bir kamera ve kişisel hoparlörler entegre edilmiştir. Cihazda, varsayılan olarak Meta AI sesli asistanını başlatan özel bir düğme bulunmaktadır. Kullanıcılar, isteklerine göre bu düğmeyi diğer işlevleri gerçekleştirmek için de özelleştirebilirler. Gözlükler tek bir şarjla 8 saatten fazla çalışırken, özel kılıf ek 40 saatlik güç sağlar.

Şirket tasarım konusuna da özel önem verdi. Şu anda kullanıcılara birkaç farklı stilde çerçeve sunuluyor:

  • Meta Adventurer: Dikdörtgen formda klasik model;
  • Meta Fury: Erkek stiline daha yakın, daha masif bir çerçeve;
  • Meta Glasses by Kylie: Ünlü model Kylie Jenner ile iş birliğiyle yaratılan zarif oval formlu model.

Yapay Zeka ve Yeni Fonksiyonlar

Gözlüğe entegre edilen Meta AI asistanı, kullanıcının günlük hayatını kolaylaştırmaya hizmet ediyor. Spor sonuçları veya yakındaki restoranlar hakkındaki soruları yanıtlayabilir, ayrıca kullanıcının gördüğü şeyleri analiz ederek bilgi verebilir. Yakın zamanda cihaza yayalar için navigasyon sisteminin (Pedestrian navigation) de eklenmesi bekleniyor.

Ayrıca Meta, canlı çeviri fonksiyonu için Japonca, Çince, Hintçe ve Korece dahil olmak üzere 14 yeni dil eklediğini duyurdu. Bu, gezginler ve farklı dilleri konuşan insanlar için iletişimi oldukça kolaylaştıracaktır. Özbek kullanıcılar için de bu gadget'ın İngilizce aracılığıyla uluslararası iletişimde yardımcı olması büyük önem taşıyor.

Meta Glasses'ın piyasaya çıkışı, rakip Snap şirketinin Specs akıllı gözlüklerini 2.195 dolar fiyatla tanıtmasından bir hafta sonra gerçekleşti. Fiyatlardaki bu keskin fark, Meta'nın bu segmentte kitleselleşmeyi hedeflediğini gösteriyor. Yeni cihazlar şu anda birçok ülkede farklı renk ve lens kombinasyonlarıyla satılmaya başlandı.

MetaMeta GlassesAkıllı GözlüklerYapay ZekaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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