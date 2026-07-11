Kamerasız ve hoparlörsüz akıllı gözlük: Even Realities G2 modeli tanıtıldı

·48·Teknoloji
Kamerasız ve hoparlörsüz akıllı gözlük: Even Realities G2 modeli tanıtıldı

Teknoloji dünyasında akıllı gözlükler genellikle gizlilik ve çevredeki kişileri gizlice kaydetme endişelerini beraberinde getirir. Ancak Even Realities şirketi bu konuda tamamen farklı bir yol seçti. Yeni G2 akıllı gözlükleri ne bir kameraya ne de hoparlörlere sahip, ancak iş verimliliğini artırmak isteyen kullanıcılar için en kullanışlı cihazlardan biri olması bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Meta gibi teknoloji devleri cihazlarını multimedya ve sosyal ağlara göre uyarlarken, Even Realities odak noktasını metin tabanlı bilgilere ve üretkenliğe çevirdi. Cihazın özgünlüğü, kullanıcının gözü önünde neon yeşili tarzında monokrom bir ekran oluşturmasından kaynaklanıyor. Bu sayede çevredeki insanları rahatsız etmeden önemli mesajları okumak veya verileri gözden geçirmek mümkün oluyor.

Teknik özellikler ve tasarım

Even Realities G2 modeli, bir önceki G1 versiyonuna kıyasla önemli ölçüde geliştirildi. Yeni cihaz, her türlü ışık koşulunda verilerin net bir şekilde görülmesini sağlayan 1200 nit parlaklığa sahip bir ekranla donatıldı. Ayrıca ekran alanı yüzde 75 oranında genişletildi ve ekran yenileme hızı 60Hz'e çıkarıldı. Bu durum, görüntünün akıcı ve göz yormayan bir yapıda olmasını sağlıyor.

Cihazın gövdesi de ayrıca dikkat çekiyor. Gözlük çerçevesi magnezyum alaşımından, kulak kısımları ise titanyumdan üretildi. Sonuç olarak cihazın ağırlığı sadece 35 gram. Bu hafiflik, gün boyu yorulmadan kullanılabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca lensler, ultraviyole ışınlarından koruyan (UV protection) bir katmanla kaplıdır, bu da onu normal bir güneş gözlüğü olarak da kullanışlı kılıyor.

Kullanım alanları ve özerklik

G2 akıllı gözlüğü temel olarak şu kullanıcı grupları için tasarlanmıştır:
  • Sürekli toplantılara katılan ve hızlı bilgiye ihtiyaç duyan profesyoneller;
  • Sunum yapan konuşmacılar (metin notlarını takip etmek için);
  • Yurt dışına sık seyahat eden ve çeviriye ihtiyaç duyan kişiler.

Cihazın akıllı telefonla bağlantısı ilk aşamalarda biraz kesintili çalışsa da, son yazılım güncellemeleriyle bu sorun giderildi. Şu anda gözlük, telefonla kararlı bir şekilde bağlanmakta ve bildirimleri gecikmesiz olarak göstermektedir.

Pil ömrü konusunda da şirket ciddi sonuçlar elde ettiğini vurguluyor. Tek bir şarjla gözlük iki güne kadar hizmet verebiliyor. Özel kılıfı ise cihazı yedi defaya kadar tam şarj etme kapasitesine sahip. Kılıfın boyutu biraz büyük olsa da, gözlüğü dış etkenlerden güvenli bir şekilde koruyor.

Özetle, Even Realities G2 modern teknolojileri klasik bir görünümle birleştiren bir cihazdır. Kullanıcısına bir "Iron Man" gibi bilgi akışı sunarken, çevredeki insanların gizliliğini ihlal etmiyor. Bu, gelecekteki akıllı cihazlar için yeni bir standart olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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