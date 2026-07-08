Meta, akıllı gözlükleriyle ilgili gizlilik sorunlarını gideriyor

Meta, yapay zeka destekli akıllı gözlükleriyle ilgili endişeleri azaltmak amacıyla yeni bir güvenlik özelliği getirdi. Artık cihazdaki video kaydını belirten LED ışığı kapatılırsa veya hasar görürse, gözlük kamerası otomatik olarak kapanıyor. Bu önlem, kullanıcıların kişisel gizliliğini korumayı ve cihazın gizli gözetleme aracı olarak kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin bu kararı, gözlüklerin sadece modern bir aksesuar değil, aynı zamanda ciddi gizlilik sorunlarına yol açabileceğine dair kamuoyu tepkilerine bir yanıt niteliğinde. Meta, blog yazısında sektörde hiçbir kamera üreticisinin henüz böyle katı bir önlem almadığını vurguladı. Ancak uzmanlar, Meta'nın hala kullanıcı verilerini toplamaya devam etmesi nedeniyle bu adımı şirketin genel stratejisiyle biraz çelişkili buluyor.

Gizli gözetlemeye karşı mücadele

Meta'nın verilerine göre, bazı kullanıcılar gözlükteki LED ışığını basit bir yalıtım bandıyla kapatarak başkalarını habersizce videoya almaya çalışmıştı. Şirket daha sonra ışığın engellendiğini tespit eden bir teknoloji geliştirmiş olsa da, bazı "kurnaz" kullanıcılar ışığı tamamen çıkararak veya teknik olarak zarar vererek kısıtlamayı aşmaya çalıştı. Yeni güncelleme, tam da bu tür karmaşık müdahalelere karşı koymak için tasarlandı.

Buna rağmen, Meta şirketi kullanıcılardan daha fazla kişisel veri talep etmeye devam ediyor. Örneğin, Meta AI sistemini eğitmek için kullanıcıların fotoğraf ve videoları kullanılıyor. Kullanıcı bu özelliği manuel olarak kapatmazsa, kişisel içerikleri yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanılıyor.

Çelişkili strateji ve yeni projeler

Financial Times'ın haberine göre Meta, şu anda her birkaç saniyede bir fotoğraf çeken ve sürekli ses kaydı yapan yeni bir prototipi test ediyor. Bu durum, şirketin "gizliliği koruyoruz" açıklamalarına biraz şüphe düşürüyor. Şirket, kullanıcılarına "fotoğraflarınızı sadece siz görürsünüz" sözü verse de, gizlilik politikasında Meta AI ile paylaşılan her türlü verinin şirket tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

Meta şu anda akıllı gözlüklerle ilgili birkaç dava ve soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Özellikle Kenya'daki bir dış kaynak şirketinin çalışanları, Meta AI sistemini eğitme sürecinde gözlükler aracılığıyla çekilen son derece kişisel ve uygunsuz görüntüleri incelemek zorunda kaldıklarını iddia ettiler. Bu durum, teknoloji devinin veri güvenliği konusundaki vaatlerinin pratikte ne kadar işe yaradığını sorgulatıyor.

Akıllı cihazlara olan ilginin arttığı bir dönemde, bu tür gizlilik konuları yerel tüketiciler için de önem taşıyor. Meta, itibarını korumak için güvenlik önlemlerini güçlendirse de, kullanıcıların verilerinin nereye gittiği konusunda her zaman bilinçli olmaları gerekiyor.