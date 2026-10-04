Uzay çağının başlangıcı: İlk yapay uydunun fırlatılmasının üzerinden 69 yıl geçti

·10·Teknoloji
Uzay çağının başlangıcı: İlk yapay uydunun fırlatılmasının üzerinden 69 yıl geçti

Bundan 69 yıl önce, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Dünya'nın ilk yapay uydusu olan PS-1 yörüngeye fırlatıldı. Bu tarihi olay insanlık için uzay çağını başlattı ve günümüzde günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan iletişim, navigasyon ve küresel gözlem teknolojilerinin gelişmesine zemin hazırladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, ilk uzay aracı dış görünüş olarak çok büyük olmayan, çapı sadece 58 santimetre olan metal bir küreydi. 83,6 kilogram ağırlığındaki bu cihaz, dönemi için bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyordu.

Tarihi sinyal ve önemi

PS-1, iki farklı frekansta çalışan radyo vericileri sayesinde dünyaya meşhur "bip-bip" sinyallerini gönderiyordu. Bu sinyali sadece özel donanımlı yer istasyonları değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki amatör telsizciler de kendi kişisel ekipmanlarıyla kolayca alabiliyorlardı.

Geçen on yıllar boyunca uydu teknolojileri, basit yörünge radyo frekansı iletiminden günümüzdeki en karmaşık uzaktan algılama, küresel navigasyon ve yüksek hızlı iletişim sistemlerine kadar uzanan devasa bir evrim geçirdi.

Uzayın pratik keşfi dönemi

Kozmonotik tarihindeki ilk araç yörüngede toplam 92 gün boyunca faaliyet gösterdi ve 4 Ocak 1958'de atmosfer katmanlarında yanarak yok oldu. Buna rağmen, başarılı fırlatılışı insanlığın uzayı pratik olarak keşfetmesindeki ilk ve en önemli adım olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Bugün bile 4 Ekim tarihi, uzay çağının başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Bu küçük metal küre sayesinde insanlık bugün Dünya'daki iklim değişikliklerini önceden tahmin etme, gezegenimizi uzaydan gözlemleme ve dünyanın herhangi bir noktasıyla anlık iletişim kurma imkanına sahip olmuştur.

UzayYapay UyduTeknolojiTarihBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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