Çin, uzayda BeiDou uydusuna başarıyla yakıt ikmali yaptı

·6·Teknoloji
Çin, uzayda BeiDou uydusuna başarıyla yakıt ikmali yaptı

Çin, uzayda devrim niteliğinde bir teknolojiyi test ederek, yüksek yer yörüngesinde hareket eden BeiDou navigasyon uydusuna doğrudan yakıt ikmali operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. ixbt.com verilerine göre, bu yılın şubat ayında gerçekleşen bu karmaşık operasyonun detayları ancak şimdi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu başarı, gelecekte yörünge gruplarının bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek ve uzay araçlarının hizmet ömrünü birkaç kat uzatacaktır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, başarılı test sırasında özel bir servis aracı BeiDou uydusuna yaklaşarak sıvı yakıt aktarımı yaptı. Uzmanlar, deneyde karmaşık soğutma sistemleri gerektirmeyen ve yıllarca saklanabilen uzun ömürlü bir kimyasal yakıt türünün kullanıldığını açıkladı. Bu, uzay koşullarında depolama ve yönetim süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Uzayda yakıt ikmalinin önemi

Günümüzde uydular, sadece uzaya fırlatılma aşamasında değil, görevlerini yerine getirdikleri süre boyunca da büyük miktarda kaynak tüketmektedir. Özellikle yakıt; yörünge yörüngesini düzeltmek, uzay nesnesinin konumunu ve yönelimini korumak ve tehlikeli çarpışmaları önlemek için yapılan manevralar için oldukça gereklidir.

Uygulama gösteriyor ki, uydunun üzerindeki güneş panelleri, elektronik aksam ve diğer tüm temel sistemler mükemmel çalışsa bile, yedek yakıt bittiği anda cihaz faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor. Daha önce bu gibi durumlarda yeni bir uyduyu yeniden uzaya fırlatmak gerekiyordu, bu da büyük maliyetlere yol açıyordu.

Karmaşık teknik süreç ve gelecek beklentileri

Yörünge koşullarında yakıt ikmali teknolojisi, çok yüksek hassasiyet ve karmaşık mühendislik çözümleri gerektirir. Öncelikle servis aracının hedefi bağımsız olarak tespit etmesi, hızını ve yörüngesini tam olarak senkronize etmesi ve ardından mikrogravite koşullarında hiçbir sızıntı olmadan kenetlenmeyi gerçekleştirmesi şarttır.

Eğer bu teknoloji daha da geliştirilirse, gelecekte tek bir servis aracı birden fazla uyduya yakıt sağlayabilir. Bu da büyük yörünge gruplarını yönetme maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.

Hatırlatmak gerekirse BeiDou, ABD'nin GPS, Avrupa'nın Galileo ve Rusya'nın GLONASS sistemlerine eşdeğer olan, sivil ihtiyaçların yanı sıra askeri alanda da yaygın olarak kullanılan Çin'in küresel uydu navigasyon sistemidir.

BeiDouUzayUyduÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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