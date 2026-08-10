Kreios Space, Dünya atmosferinde çalışabilen uzay motorunu test edecek

·40·Teknoloji
Kreios Space, Dünya atmosferinde çalışabilen uzay motorunu test edecek

İspanyol Kreios Space şirketi, Dünya atmosferini itici akışkan olarak kullanan benzersiz bir uzay motorunu test etmeye hazırlanıyor. ixbt.com'a göre bu deney başarıyla tamamlanırsa Air-Breathing Electric Propulsion (ABEP) teknolojisi, uyduların büyük yakıt rezervleri olmadan çok alçak yörüngelerde yıllarca çalışmasını sağlayabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların planına göre ABEP sistemiyle donatılmış ilk deneysel uydunun VLEO olarak adlandırılan çok alçak Dünya yörüngesine fırlatılması planlanıyor. Kesin fırlatma tarihi henüz resmen açıklanmasa da Kreios Space çalışmalarını 2027 yılı için sürdürüyor. Bu yeni sistemin çalışma prensibi, yoğun hava yerine son derece seyrek atmosferi kullanması dışında, geleneksel bir hava soluyan jet motorunu andırıyor.

Yenilikçi teknoloji nasıl çalışıyor

Cihaz, uçuş sırasında çevredeki artık gaz moleküllerini yakalıyor; ardından bu moleküller ısıtılıp iyonlaştırılıyor. Ortaya çıkan plazma, itici akışkan olarak hızlandırılıyor ve motordan dışarı atılarak gerekli itkiyi oluşturuyor. Bu yaklaşımın temel avantajı, aracın sürekli olarak uzay yakıtına ihtiyaç duymaması. Motor için gerekli elektrik enerjisi güneş panelleriyle sağlanırken itki için gereken madde doğrudan atmosferden alınıyor.

ABEP teknolojisi, yaklaşık 100 ila 400 kilometre arasındaki ve VLEO olarak bilinen çok alçak yörüngeler için özel olarak geliştiriliyor. Ancak bu irtifaların ciddi bir dezavantajı da var: Son derece seyrek atmosfer bile uydu üzerinde kayda değer bir sürtünme oluşturuyor ve hızını ve irtifasını zamanla azaltıyor. Geleneksel motorlar bu yavaşlamayı telafi edebilir, ancak sürekli çalışma sırasında yakıt rezervleri hızla tükeniyor.

Görüntü kalitesini ve iletişim olanaklarını yeni bir seviyeye taşımak

Yeni teknoloji bu sorunu bir avantaja dönüştürmeyi amaçlıyor. Uyduyu yavaşlatan atmosfer, aynı zamanda motoru için itici akışkan kaynağı olarak hizmet ediyor. Sistem yeterli miktarda molekül yakalayıp bunları verimli şekilde hızlandırabilirse araç yörüngesini kesintisiz olarak koruyabilir.

Kreios Space, ilk gösterim görevi için Litvanyalı Kongsberg NanoAvionics şirketinin MP42 platformunu seçti. NanoAvionics mühendisleri, uyduyu deneysel motor sistemine uyarlayarak ABEP sistemini başarıyla entegre ediyor. Çok alçak yörüngeler, aynı anda birkaç nedenden dolayı uzay ajanslarının ilgisini çekiyor; Dünya'ya ne kadar yakın olunursa optikler de o kadar ayrıntılı görüntüler elde ediyor. Bu durum uzaktan algılama, haritacılık ve yeryüzündeki nesnelerin izlenmesi açısından önem taşıyor.

UzayTeknolojiUyduMotorBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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