NASA'nın uzaya gönderilen dizüstü bilgisayarlarını nasıl değiştirdiği ortaya çıktı

·51·Teknoloji
NASA'nın uzaya gönderilen dizüstü bilgisayarlarını nasıl değiştirdiği ortaya çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen dizüstü bilgisayarlar geçmişte NASA uzmanları tarafından özel olarak modifiye ediliyordu. Uzay teknolojisi meraklısı George Rausch, NASA sergi merkezinde bu tür nadir bilgisayarlardan birini inceleyerek ayırt edici özelliklerini kamuoyuyla paylaştı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor. haber veriyor.

Dizüstü bilgisayarlar neden değiştirildi?

ixbt.com'a göre uzay uzmanları, istasyona gönderilecek farklı marka ve modellerdeki dizüstü bilgisayarları tek bir standarda uyarlamak zorunda kaldı. Tüm bilgisayarların araçtaki elektrik şebekesine aynı şekilde bağlanabilmesi için üzerlerine Cannon plug adı verilen standart, dairesel bir güç konektörü takıldı. Standart markalı şarj cihazları ise tamamen çıkarıldı.

Bu pratik çözüm, uzay istasyonu koşullarında büyük önem taşıyordu. Böyle bir uyarlama yapılmasaydı her bilgisayar için ayrı bir güç kaynağının, kabloların ve bağlantı ekipmanlarının depolanması gerekirdi. Bilindiği gibi uzayda her ekstra kütle ve ekipman ek yük oluşturur.

Mühendisler yeni güç konektörünü takmak için dizüstü bilgisayarlardaki dahili telefon modeminin yuvasından yararlandı. Yörünge istasyonunda tamamen gereksiz olan modem portu çıkarıldı ve yerine ISS'nin doğru akım güç kaynağına doğrudan bağlanan bir parça takıldı.

Tarihsel ayrıntılar ve teknik özellikler

Tarihsel verilere göre ThinkPad ve diğer bilgisayarların uzay görevleri için hazırlanması ve modifiye edilmesi işlerini sözleşme kapsamında Lockheed Martin üstlenmişti. Bilgisayarlarda telefon modeminin bulunması bile bunların ne kadar eski olduğunu gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse ISS'nin inşası 1990'ların sonunda başladı ve o dönemde modemler dizüstü bilgisayarların ayrılmaz bir parçasıydı. İstasyonun ilk uzun süreli mürettebatları ise görevlerine 2000 yılında başladı. Ayrıca ilk ISS iletişim altyapısının kendine özgü özellikleri vardı; bazı araç sistemlerinde havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılan MIL-STD-1553 veri yolu kullanılıyordu.

Bu dizüstü bilgisayarların tarihi yalnızca teknik açıdan değil, arşiv belgeleri bakımından da ilgi çekici. George Rausch'a göre günümüzde bu tür modifikasyonlara ilişkin birincil belgeleri bulmak oldukça zorlaştı. Sergi merkezinde bu konudaki bilgiler yetersiz; mühendisin daha önce kullandığı bazı internet kaynakları ise artık ortadan kalkmış durumda.

NASAUzayDizüstü BilgisayarTeknolojiTarih
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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