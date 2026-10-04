Mars'ta inşaat için maya, jelatin ve kum kullanılıyor

Hong Konglu bilim insanları, Kızıl Gezegen'de gelecekte üsler ve yapılar inşa etmeyi mümkün kılacak yenilikçi bir biyolojik yapı malzemesi geliştirdi. TASS ajansının South China Morning Post gazetesine dayandırdığı habere göre, bu yeni teknoloji, Dünya'dan uzaya ağır ekipman ve büyük miktarda inşaat hammaddesi taşıma zorunluluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu proje, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Hong Kong Politeknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından Profesör Qiu Jishen liderliğinde gerçekleştirildi. Uzmanlar, temel bileşenleri genetiği değiştirilmiş maya, jelatin hidrojeli ve kum veya diğer granüler parçacıklardan oluşan özel bir karışım yarattı.

Mars koşullarında testler ve teknolojinin avantajları

Mars 'ta bina ve yapılar inşa etmek, mühendislik açısından büyük zorluklar doğurmaktadır. Gezegenin atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yüzde birinden az olduğu ve yüzey sıcaklığının eksi elli derecenin altına düştüğü göz önüne alındığında, geleneksel yöntemlerin çok fazla enerji gerektirdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bilim insanları, 3D-printer yardımıyla şekillendirilebilen özel bir malzeme önerdiler.

Araştırmacılar, basıncın Dünya atmosferinin yüzde birine ve sıcaklığın eksi otuz dereceye eşit olduğu bir iklim odasında küçük bir yapı oluşturarak test ettiler. Yeni teknolojinin temel avantajı olarak enerji verimliliği kaydedildi. Hesaplamalara göre, güneş panelleri bir metreküp malzeme üretmek için gereken enerjiyi bir saatten kısa sürede toplayabiliyor.

Hammadde ve gelecek planları

Şimdilik Dünya'dan yapılacak sevkiyatlardan tamamen vazgeçmek mümkün değil. Bir metreküp malzeme hazırlamak için dışarıdan getirilen onlarca kilogram hammadde gerekiyor. Bunun yüzde yetmiş-seksenini jelatin, geri kalanını ise maya için besiyeri oluşturuyor. Gelecekte bilim insanları, gerekli organik bileşenleri doğrudan Mars'ta sentezlemek üzerinde çalışıyorlar.

Eğer karbondioksit, metan ve su buzu işlenerek bunlardan jelatin ve besin maddeleri elde edilebilirse, Dünya'dan hammadde taşıma ihtiyacı neredeyse sıfıra indirilecektir. Bu umut verici teknoloji, sadece diğer gezegenleri keşfetmede değil, aynı zamanda Dünya'da da faydalı olabilir.

Özellikle araştırmacılar, bu malzemenin ağır inşaat malzemelerini taşımanın zor ve pahalı olduğu uzak Antarktika araştırma istasyonlarının inşasında kullanılması olasılığını değerlendiriyorlar.