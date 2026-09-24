Hırvatistan, NASA'nın Artemis Anlaşmaları'na katıldı

Hırvatistan resmen Artemis Accords (Artemis Anlaşmaları) katılımcısı oldu ve bu uluslararası uzay girişimine katılan 74. ülke olarak kaydedildi. Zagreb'de düzenlenen resmi törende, ülkenin Bilim, Eğitim ve Gençlik Bakanı Radovan Fuchs, ABD ile Ay, Mars, kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerin sivil amaçlı keşfi ilkelerini öngören belgeyi imzaladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, söz konusu anlaşma 2020 yılında NASA ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olup 1967 tarihli Uzay Anlaşması kurallarına dayanmaktadır. Belge; uzayın barışçıl amaçlarla keşfi, verilerin şeffaflığı, sistemlerin uyumluluğu, acil durum yardımı ve yörüngenin atıklardan korunması gibi temel ilkeleri kapsamaktadır.

Uluslararası iş birliği ve yeni fırsatlar

Resmi imza törenine ABD Büyükelçisi Nathalie Rayes, NASA'nın Avrupa temsilcisi Gregory Mann ve bakanlığın ilgili genel müdürü Hrvoje Meštrić katıldı. Bu adım, Hırvatistan için uluslararası araştırma projelerinde aktif yer alma, bilimsel veri değişimi ve gelecekte derin uzay araştırmaları için ortak standartların geliştirilmesinde önemli kapılar açmaktadır.

Son yıllarda Artemis Accords katılımcılarının sayısının hızla arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle 2026 yılına doğru bölgesel ve küresel ölçekteki devletler bu pakta art arda katılmaktadır. Temmuz ayında Sırbistan (69.), Ağustos ayında Türkiye (71.) imzasını atarken, Hırvatistan'dan iki gün önce, 21 Eylül'de Arnavutluk (73.) söz konusu anlaşmanın katılımcısı oldu.