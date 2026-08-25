Roskosmos başkanı Ay'ın insanlık için yedek bir yuva olabileceğini söyledi

·30·Teknoloji
Roskosmos başkanı Ay'ın insanlık için yedek bir yuva olabileceğini söyledi

Roskosmos başkanı Dmitriy Bakanov, insanlığın gelecekte Ay'ı keşfetmesi ve ardından Mars'ı kolonileştirmeye başlamasının yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyor. Ona göre, şimdiki nesil, insanların uzun süre kalabilmesi için gerekli olan kalıcı altyapıyı oluşturarak ilk Ay görevlerine tanıklık edebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

«Yunashev LIVE» Telegram kanalına verdiği röportajda Bakanov, Ay'ı sadece bilimsel bir nesne olarak değil, aynı zamanda Dünya'da meydana gelebilecek ölçekteki doğal veya teknolojik felaketler durumunda insanlık için potansiyel bir yedek yaşam alanı olarak gördüğünü belirtti. Böyle bir senaryo için insanın Dünya dışında otonom bir şekilde yaşayabilme yeteneğinin gerekliliğini vurguladı.

Ay ve Mars'ı keşfetme aşamaları

«Kim bilir, Dünya'da neler olacak? Hangi teknolojik ve doğal felaketler yaşanacak? İnsanlığın her zaman 'taşınabileceği' bir yedek seçeneği olmalı. Ve bunun uzaydan başka bir yolu yok. İlk aşama Ay'dır» dedi Dmitriy Bakanov.

ixbt.com'a göre, ilk aşama Ay'daki yaşamı destekleme teknolojilerinde uzmanlaşmak olmalıdır. Özellikle uzmanlar, insanları Dünya'nın sürekli desteği olmadan uzun süre hava, su, enerji ve diğer kaynaklarla beslemeyi öğrenmelidir. Bu durum daha sonra daha otonom kapalı ekolojik sistemlerin yaratılmasına yol açabilir.

Rusya, gelecekteki Ay altyapısına bağlı projelerde halihazırda yer almaktadır. Mayıs 2025'te Roskosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi, Uluslararası Ay Bilim İstasyonu için bir elektrik santrali inşa etmek üzere bir iş birliği mutabakatı imzalamıştı.

Uzay altyapısı ve gelecek perspektifleri

Ay'ın ardından uzayı keşfetmenin bir sonraki büyük hedefi olarak Mars gösteriliyor. Bununla birlikte Roskosmos başkanı, mevcut teknolojik seviyenin diğer gök cisimlerini tam anlamıyla kolonileştirmeye henüz izin vermediğini kabul ediyor. Tahminlerine göre, uzay teknolojilerinin gelişimi nihayetinde bu tür projelerin hayata geçirilmesini mümkün kılmalıdır.

Görüşme sırasında Roskosmos başkanı, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'nde «Soyuz» roketleri için tasarlanan fırlatma kompleksinin sökülmesine de değindi. Bakanov, tesisin sökülmesi kararını tuhaf olarak nitelendirerek, kompleksin onlarca başarılı uçuş sağladığını ve işleyen bir altyapı tesisi olduğunu hatırlattı.

Ancak kendisine göre, Kourou'nun işletilmesinin durdurulması Rusya'yı «Soyuz» roketlerini fırlatma imkanından mahrum bırakmıyor. Bu aileye mensup roketler Baykonur, Plesetsk ve Vostoçniy gibi üç uzay üssünden fırlatılmaya devam ediyor, bu nedenle ülke mevcut fırlatma altyapısına güvenmeye devam edecek.

RoskosmosAyMarsUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, Hide My Email özelliğini değiştirme planından vazgeçtiApple, Hide My Email özelliğini değiştirme planından vazgeçtiBugün, 19:57Apple, yeni M6 ve M5 Pro çipli Mac mini bilgisayarlarını tanıttıApple, yeni M6 ve M5 Pro çipli Mac mini bilgisayarlarını tanıttıBugün, 19:29Apple en güçlü M5 Ultra ve M6 çiplerini tanıttıApple en güçlü M5 Ultra ve M6 çiplerini tanıttıBugün, 19:21Apple, M6 çipli yeni Mac Mini ve Mac Studio modellerini tanıttıApple, M6 çipli yeni Mac Mini ve Mac Studio modellerini tanıttıBugün, 18:52Max ulusal mesajlaşma uygulamasında aynı anda iki profil kullanma özelliği getirildiMax ulusal mesajlaşma uygulamasında aynı anda iki profil kullanma özelliği getirildiBugün, 18:29Rusya'da Voronej roketi için yeni NK-3 motoru geliştirildiRusya'da Voronej roketi için yeni NK-3 motoru geliştirildiBugün, 16:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor