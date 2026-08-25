Roskosmos başkanı Ay'ın insanlık için yedek bir yuva olabileceğini söyledi

Roskosmos başkanı Dmitriy Bakanov, insanlığın gelecekte Ay'ı keşfetmesi ve ardından Mars'ı kolonileştirmeye başlamasının yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyor. Ona göre, şimdiki nesil, insanların uzun süre kalabilmesi için gerekli olan kalıcı altyapıyı oluşturarak ilk Ay görevlerine tanıklık edebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

«Yunashev LIVE» Telegram kanalına verdiği röportajda Bakanov, Ay'ı sadece bilimsel bir nesne olarak değil, aynı zamanda Dünya'da meydana gelebilecek ölçekteki doğal veya teknolojik felaketler durumunda insanlık için potansiyel bir yedek yaşam alanı olarak gördüğünü belirtti. Böyle bir senaryo için insanın Dünya dışında otonom bir şekilde yaşayabilme yeteneğinin gerekliliğini vurguladı.

Ay ve Mars'ı keşfetme aşamaları

«Kim bilir, Dünya'da neler olacak? Hangi teknolojik ve doğal felaketler yaşanacak? İnsanlığın her zaman 'taşınabileceği' bir yedek seçeneği olmalı. Ve bunun uzaydan başka bir yolu yok. İlk aşama Ay'dır» dedi Dmitriy Bakanov.

ixbt.com'a göre, ilk aşama Ay'daki yaşamı destekleme teknolojilerinde uzmanlaşmak olmalıdır. Özellikle uzmanlar, insanları Dünya'nın sürekli desteği olmadan uzun süre hava, su, enerji ve diğer kaynaklarla beslemeyi öğrenmelidir. Bu durum daha sonra daha otonom kapalı ekolojik sistemlerin yaratılmasına yol açabilir.

Rusya, gelecekteki Ay altyapısına bağlı projelerde halihazırda yer almaktadır. Mayıs 2025'te Roskosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi, Uluslararası Ay Bilim İstasyonu için bir elektrik santrali inşa etmek üzere bir iş birliği mutabakatı imzalamıştı.

Uzay altyapısı ve gelecek perspektifleri

Ay'ın ardından uzayı keşfetmenin bir sonraki büyük hedefi olarak Mars gösteriliyor. Bununla birlikte Roskosmos başkanı, mevcut teknolojik seviyenin diğer gök cisimlerini tam anlamıyla kolonileştirmeye henüz izin vermediğini kabul ediyor. Tahminlerine göre, uzay teknolojilerinin gelişimi nihayetinde bu tür projelerin hayata geçirilmesini mümkün kılmalıdır.

Görüşme sırasında Roskosmos başkanı, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'nde «Soyuz» roketleri için tasarlanan fırlatma kompleksinin sökülmesine de değindi. Bakanov, tesisin sökülmesi kararını tuhaf olarak nitelendirerek, kompleksin onlarca başarılı uçuş sağladığını ve işleyen bir altyapı tesisi olduğunu hatırlattı.

Ancak kendisine göre, Kourou'nun işletilmesinin durdurulması Rusya'yı «Soyuz» roketlerini fırlatma imkanından mahrum bırakmıyor. Bu aileye mensup roketler Baykonur, Plesetsk ve Vostoçniy gibi üç uzay üssünden fırlatılmaya devam ediyor, bu nedenle ülke mevcut fırlatma altyapısına güvenmeye devam edecek.