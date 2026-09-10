Çin 2028 yılında Mars'tan toprak getirme görevini başlatıyor

Çin, tarihindeki en karmaşık gezegenler arası projelerden biri olan Tianwen 3 görevini gerçekleştirmek için ciddi hazırlıklar yapıyor. ixbt.com'a göre, bu devasa girişim kapsamında Kızıl Gezegen'den yaklaşık 500 gram toprak örneğinin Dünya'ya getirilmesi planlanıyor. Bu bilimsel adımın başarıyla tamamlanması durumunda, uzay araştırmaları tarihinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların hesaplamalarına göre, görevin ana fırlatma aşaması 2028 yılının sonuna planlanıyor. Tam da bu dönemde Mars'a uçuş için en uygun astronomik pencere açılacak. Projeyi hayata geçirmek için Çin, Hainan adasındaki Wenchang Uzay Üssü'nden iki adet ağır sınıf Long March 5 roketini kullanmayı amaçlıyor. Cihazlar şu anda prototip geliştirme aşamasından geçiyor.

Bilimsel hedefler ve arama çalışmaları

Tianwen 3 projesinin baş bilim sorumlusu Hou Xinxian'ın belirttiği gibi, temel görev Mars'ta antik yaşam izlerini bulmaktır. Bilim insanları, Dünya'daki ilk organizmalara benzer olabilecek mikroorganizma belirtilerini arayacaklar. Aynı zamanda araştırmacılar, Mars'ın kendi evrimi sırasında Dünya'dan bağımsız olarak ortaya çıkmış biyolojik izlerin de bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmiyorlar.

Şimdilik iniş yeri tam olarak belirlenmemiş olup, nihai kararın 2026 yılının sonuna kadar alınması öngörülüyor. Bölge seçiminde yüzeyin jeolojik yaşı, geçmişte su bulunduğuna dair kanıtlar ve yaşam için uygun koşullar dikkate alınıyor. Paralel olarak uzmanlar, Mars'ın yeni nesil jeolojik haritasını da hazırlıyorlar.

Gezegensel güvenlik ve laboratuvar araştırmaları

Projenin uygulanmasında gezegensel koruma konusuna özel önem veriliyor. Çin'in Hefei şehrinde getirilen örnekleri analiz etmek için özel bir laboratuvar kurulması planlanıyor. Bu tesisin çift yönlü koruma sağlaması gerekiyor: birincisi, Mars toprağını yerel organizmalarla kirlenmekten korumak, ikincisi ise potansiyel tehlikeli bileşenlerin Dünya biyosferine girmesini önlemek.

Çin, bu program süresince COSPAR gezegensel koruma kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalacağını açıkladı. Bu tür önlemler olmadan, yaşam izlerini bulmaya yönelik yürütülen araştırmaların sonuçları şüpheyle karşılanabilir. Laboratuvarda toprak konteynerleri açılacak, işlenecek, analiz edilecek ve biyolojik risk değerlendirmeleri yapılacaktır.

Tüm planlar zamanında gerçekleşirse, Tianwen 3 doğrudan Mars yüzeyinden Dünya'ya madde getiren ilk başarılı görev olabilir. NASA'nın benzer bir programı şu an belirsizliğini koruduğu için uzmanlar bunu uzay yarışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yaşam izleri bulunmasa bile, örnekler gezegenin jeolojik geçmişini ve iklim değişikliklerini derinlemesine incelemeye hizmet edecektir.