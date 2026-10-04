Honor uygun fiyatlı ve güçlü Pad X7b tabletini tanıttı

·3·Teknoloji
Honor uygun fiyatlı ve güçlü Pad X7b tabletini tanıttı

Honor markası, uygun fiyatlı cihaz serisini yeni Honor Pad X7b tabletiyle genişletti. ixbt.com'a göre, modern metal gövdeye ve büyük bir bataryaya sahip bu cihaz, kullanıcılara sadece 135 dolardan sunuluyor ve kendi sınıfında rekabetçi bir seçenek olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaz, 2052×1152 piksel çözünürlüğe sahip 9,7 inçlik yüksek kaliteli bir ekranla donatılmıştır. Ekranın 90 Hz yenileme hızı, arayüzün daha akıcı çalışmasını sağlar.

Ekran özellikleri ve performans

Üreticinin belirttiğine göre, ekran parlaklığı 500 nit seviyesinde olup sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsamaktadır. Ön panelin yaklaşık yüzde 81'ini kaplayan ekran, multimedya içeriklerini tüketmek için konforlu bir ortam sunar.

Tabletin kalbinde Qualcomm Snapdragon 685 işlemci yer alıyor. Cihaz 4 GB RAM ile donatılmış olup, sanal bellek sayesinde bunu 4 GB daha artırma imkanı mevcuttur. Dahili depolama alanı ise 128 GB'dır.

Bellek ve özerklik göstergeleri

Kullanıcı kolaylığı için cihazda microSD kart yuvası bulunmakta olup, bu sayede hafıza 2 TB'a kadar artırılabilmektedir. Bu da birçok dosya ve uygulamayı sorunsuz bir şekilde saklamaya olanak tanır.

Cihazın en önemli avantajlarından biri 8000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Honor'un tahminlerine göre bu batarya, 16 saate kadar kesintisiz video izleme veya 21 saate kadar e-kitap okuma imkanı sunuyor. Bekleme modunda ise cihaz 82 güne kadar çalışabiliyor.

Gövde kalınlığı 8,48 mm, ağırlığı ise 447 gramdır. Yeni tablet şu anda üreticinin küresel web sitesinde listelenmiş olup, ilk aşamada Suudi Arabistan pazarında satışa sunulmuştur.

Bu modelin temel versiyonu yaklaşık 135 dolara (499 riyal) fiyatlandırılmıştır. Ayrıca, 128 GB depolama ve LTE modülü ile donatılmış versiyonunun fiyatının 185 dolar olduğu belirtildi.

HonorTabletTeknolojiGadgetSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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