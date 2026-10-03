Yeni amiral gemisi modellerinde arızalar gözlemleniyor

Çin sosyal ağlarında, en yeni amiral gemisi işlemcilerle çalışan gelişmiş akıllı telefonların performansıyla ilgili ciddi sorunlara dair haberler yayıldı. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 chipseti ile donatılmış cihazlarda kullanıcılar kararlılık sorunlarından dolayı büyük memnuniyetsizlik yaşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Schrodinger takma adlı tanınmış bir sızıntı kaynağının dikkat çektiği bu sorunlar, özellikle Honor Magic 9 Pro Max ve Xiaomi 18 Pro modeli sahiplerini endişelendiriyor. Bu cihazların kullanıcıları, günlük kullanım sırasında bir dizi rahatsızlıkla karşılaştıklarını gizlemiyorlar.

Akıllı telefonlardaki temel performans kusurları

Kullanıcı şikayetlerine göre, amiral gemisi akıllı telefonlarda şu arızalar gözlemleniyor:

Uygulamaların ve ağır oyunların beklenmedik şekilde kapanması;

Sistem performansının tamamen istikrarsızlaşması;

Cihazın kendi kendine yeniden başlatılması (reboot);

Kasa sıcaklığının ani ve belirgin şekilde yükselmesi.

Şu anda bu sorunların kesin nedenleri resmi olarak araştırılıyor ve henüz tam olarak belirlenmiş değil. Uzmanlar, bu arızaların doğrudan yeni çip (chipset) mimarisiyle ilgili olabileceğini tahmin ediyor.

Aynı zamanda, sorunun sadece işlemcinin kendisinde değil, belirli akıllı telefon modellerinin yazılımı olan firmware hatalarından kaynaklanma ihtimali de değerlendiriliyor. Mühendisler bu konuda derinlemesine analiz çalışmaları yürütüyor.

İlginç bir şekilde, şu anda ana rakip olan Mediatek şirketinin yeni Dimensity 9600 ve Dimensity 9600 Pro işlemcileriyle çalışan amiral gemisi modelleri hakkında bu tür şikayetler hiç kaydedilmedi. Bu durum, Qualcomm ürünündeki sorunların kendine has özelliklerine işaret ediyor.