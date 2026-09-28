Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mAh bataryalı amiral gemisi tanıtıldı

·0·Teknoloji
Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mAh bataryalı amiral gemisi tanıtıldı

Çinli Honor şirketi, tarihinin en büyük bataryasına sahip yeni Honor Magic 9 Super Edition akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, amiral gemisi gelişmiş teknolojileri ve devasa bir güç kapasitesini bir araya getiriyor; başlangıç fiyatı ise 600 dolardan başlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ekran ve temel özellikler

Yeni cihaz, 2788 × 1280 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,81 inçlik düz bir OLED ekranla donatılmıştır. Ekran çerçevesi kalınlığı sadece 1,03 mm'dir. Ayrıca, 2000 nit global tepe parlaklığı ve 10 000 nit lokal parlaklık değerlerine ulaştığı, 3840 Hz PWM karartma teknolojisinin ise göz yorgunluğunu azalttığı açıklandı.

Batarya ve performans

Akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği, serinin tarihinde bir rekor olan 11 000 mAh kapasiteli bataryasıdır. İlginç olan ise, bu kadar büyük bir bataryaya rağmen gövde kalınlığının sadece 8,1 mm, ağırlığının ise 227 gram olmasıdır. Cihaz, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojisini desteklemektedir.

Donanım platformu olarak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmiştir. Isınmayı önlemek amacıyla Honor, aktif bir soğutma sistemi ve entegre küçük bir fan kullanmaktadır. Akıllı telefon, Android 17 tabanlı MagicOS 11 işletim sistemiyle çalışmaktadır.

Kamera ve ek teknolojiler

Ana kamera modülü, 1/1,55 inçlik 200 megapiksel Samsung S5KHP5 sensörünü içermektedir. Buna, 3x optik zoom özelliğine sahip 50 megapiksel Sony LYTIA 500 telefoto kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik etmektedir.

Cihazın modern özellikleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi port, stereo hoparlörler, ekran altı optik parmak izi tarayıcısı ve yapay zeka (AI) fonksiyonları için özel bir düğme yer almaktadır. Ayrıca, bağlantı kalitesini artırmak için özel bir C3 dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon çipi kullanılmıştır.

Dayanıklılık ve fiyatlar

Gövde, IP69K standardına uygun olarak toz ve suya karşı tam korumalıdır. Çin pazarında sunulan bellek seçeneklerine göre fiyatlar şu şekilde belirlenmiştir:

  • 12/256 GB versiyonu — 600 dolar
  • 12/512 GB versiyonu — 670 dolar
  • 16/512 GB versiyonu — 740 dolar

HonorAkıllı TelefonAmiral GemisiSnapdragonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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