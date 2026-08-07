Honor MagicPad 4 tableti Apple ve Samsung rakiplerini geride bıraktı

Modern amiral gemisi tablet pazarında rekabet giderek kızışıyor. Honor’un yeni cihazı Honor MagicPad 4 kısa süre önce bağımsız testlere tabi tutuldu ve başlıca rakipleri Apple ile Samsung’un ürünleriyle karşılaştırıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayın organının bağımsız uzman ekibi ve ünlü yönetmen Anton Maslov’un katıldığı testler sonucunda, üreticinin etkisinden bağımsız olarak tarafsız sonuçlar elde edildi. Uzmanlar cihazların ekran ve ses özelliklerini kapsamlı laboratuvar testlerinden geçirdi.

Ekran özellikleri ve laboratuvar sonuçları

ixbt.com verilerine göre Honor MagicPad 4, ekran kalitesi açısından üçlü karşılaştırmanın lideri oldu. Cihaz ortalama 4,50 puan toplarken rakipleri Samsung Galaxy Tab S11 (4,12 puan) ve Apple iPad Air 11″ (4,08 puan) geride kaldı.

Tablet yüksek parlaklığıyla öne çıktı: SDR modunda 674 kd/m², aydınlık bir günde ise 768 kd/m² değerine ulaştı. Karşılaştırma için, iki ana rakipte bu değer yaklaşık 480 kd/m² seviyesinde. Ayrıca ekran hiçbir parlaklık seviyesinde titremiyor; 120 Hz yenileme hızını, oyunlarda ise 165 Hz’i destekliyor.

Bununla birlikte uzmanlar bazı eksiklikleri de kaydetti. Özellikle MagicPad 4’ün yansıma önleme özellikleri iPad Air’e kıyasla biraz daha zayıf çıktı. Standart modda renkler aşırı doygun görünse de «Doğal» profile geçildiğinde renk gamı sRGB standardına ulaşıyor.

Ses kalitesi ve yönetmenin değerlendirmesi

Ses özellikleri konusunda değerlendirmeler biraz daha ölçülü. Ses yüksekliği açısından Honor ve Galaxy Tab S11 aynı 72 dBA değerini kaydederken iPad Air 5 dB daha düşük ses verdi. Sekiz hoparlörden oluşan Honor Spatial Audio sistemi IMAX Enhanced sertifikasına sahip ve sesler doğal duyuluyor.

«Vampiri sredney polosyi» ve «Posledniy bogatir. Kolobok» filmlerinin yönetmeni Anton Maslov, kendi filmini yalnızca bu tablette izleyerek renklerin profesyonel salonlardaki kadar doğru aktarıldığını belirtti. Ona göre ekran, açık havada bile renk canlılığını kaybetmiyor.

Cihazın teknik özelliklerine gelince, tablette 12,3 inç OLED ekran (3000x1920 piksel), 4,8 mm kalınlık ve 450 gram ağırlık bulunuyor. Kutudan çıkan klavye ve kalemle birlikte toplam ağırlık yaklaşık 852 grama ulaşıyor.