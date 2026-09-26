Honor Magic 9 Pro Max amiral gemisi 10.000 nit parlaklığa sahip bir ekrana sahip olacak

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Honor Magic 9 Pro Max amiral gemisi 10.000 nit parlaklığa sahip bir ekrana sahip olacak

Honor, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Honor Magic 9 Pro Max'in tanıtım tarihini ve temel teknik özelliklerini resmen duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu yıl 28 Eylül'de kamuoyuna tanıtılacak olan cihaz, son derece dayanıklı ekranı ve rekor kıran parlaklığıyla mobil pazarda büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtım öncesinde şirket temsilcisi Van Fey, yeni nesil Black Diamond adlı ekran teknolojisinin kendine has özelliklerini açıkladı. Buna göre ekran, 5600 katmanlı silikon nitrürden oluşan özel bir yenilikçi kaplama ile donatıldı. Bu çözüm sayesinde ekran yüzeyinin yansıma katsayısı yüzde 1,5'e kadar düşürüldü, bu da güneş ışığının yoğun olduğu koşullarda bile metin ve görüntülerin net bir şekilde okunmasını sağlıyor.

Rekor düzeyde dayanıklılık ve ekran özellikleri

Üretici, akıllı telefon ekranının önceki nesil modellere kıyasla düşmelere karşı 25 kat, çizilmelere karşı ise 15 kat daha dayanıklı hale getirildiğini belirtiyor. Karşılaştırmaların hangi standartlara göre yapıldığı açıklanmasa da uzmanlar sunulan verileri oldukça yüksek değerlendiriyor. Ayrıca ekran için duyurulan 10.000 nitlik tepe parlaklığın, yalnızca belirli koşullarda ve panelin sınırlı bir kısmında çalışacağı tahmin ediliyor.

Paralel olarak, ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından bu amiral gemisinin tam teknik özellikleri de internete sızdırıldı. Buna göre Honor Magic 9 Pro Max, 6,8 inç boyutunda, 2868 x 1320 piksel çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip büyük bir düz ekranla gelecek.

Amiral gemisinin iç yapısı ve kamera özellikleri

Cihazın donanım tarafı, en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisine dayanıyor. Cihazın özerkliğini sağlamak için 8800 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirilmiş olup, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir.

Fotoğraf tutkunları için akıllı telefon ciddi imkanlar sunuyor. Ana kamera bloğu, 1/1,28 inç ve f/1,57 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksellik bir ana modülle donatılmıştır. Ayrıca 1/1,4 inç optik formatta bir başka 200 megapiksellik periskop kamera ve f/2,0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik ultra geniş açılı lens de mevcuttur. Ön kamera ise 55 megapiksellik kare sensör tabanlı çalışmaktadır.

Gelişmiş özellikler arasında çift dinamik hoparlör sistemi ve en yüksek IP69K seviyesinde su ve toza karşı koruma standardı da yer alıyor.

HonorAkıllı TelefonTeknolojiPrömiyerSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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