Xiaomi grafen ısıtıcısı beklenmedik bir başarıya imza attı

Xiaomi'nin en son geliştirdiği Mijia Graphene Heater Pro ısıtıcı cihazı, kamuoyundan büyük beğeni topladı ve kitlesel fonlama kampanyasında rekor bir sonuca ulaştı. ixbt.com'a göre proje, başlangıçta hedeflenen fon miktarını %1335 oranında aşarak belirlenen hedefin yaklaşık 14 katı kadar bütçe toplamayı başardı. Bu durum, kullanıcıların bu tür yenilikçi iklim teknolojilerine olan yüksek talebini gözler önüne seriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kampanya kapsamında alıcılar, bu yeni nesil ısıtıcıyı 499 yuan yerine 349 yuan özel fiyatla satın alma imkanı buldu, ancak bu indirimli fiyatın sadece 14 saat boyunca geçerli olması kararlaştırılmıştı. Üreticinin paylaştığı bilgilere göre, hazır siparişlerin teslimatına Ekim ayı başlarında başlanması planlanıyor.

Teknik özellikler ve çalışma hızı

Cihaz, kompakt kule tipi gövdesi ve 2200 W gücüyle öne çıkıyor. İç yapısında, grafen tabanlı ısı iletim teknolojisiyle zenginleştirilmiş 310 mm çapında bir PTC seramik ısıtma elemanı bulunuyor. Bu çözüm sayesinde ısıtıcı, çalıştırıldıktan sonra sadece 3 saniye içinde sıcak hava üflemeye başlıyor.

Mühendisler, önceki nesil modellere kıyasla ısıtma hızını %24 oranında artırmayı başardılar. İyi yalıtılmış ve 27 metrekareye kadar olan odalarda sıcaklığı sadece 10 dakika içinde 7 derece artırma kapasitesine sahip. Yine de günlük kullanım için en ideal alan olarak 15 metrekareye kadar olan odalar tavsiye ediliyor.

Hava akışı kontrolü ve güvenlik sistemi

Hava dağıtım sistemi 2 metre yarıçapındaki bir alanı kapsayacak şekilde tasarlandı. Gövde yatay düzlemde 80 derece dönebilirken, dikey hava akışı 128 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre yukarı, ileri ve aşağı yönlü üç farklı hava üfleme seçeneğinden yararlanabiliyor.

Cihazın sunduğu kolaylıklar arasında, sessiz modda çalışırken sadece 45,6 dB(A) seviyesindeki düşük gürültü oranı, dört farklı çalışma modu ve 22 ile 28 derece arasında hassas sıcaklık ayarı yapabilme imkanı yer alıyor. Ayrıca ısıtıcı, Pengpai Smart Connect ekosistemini ve Xiao Ai sesli asistanı üzerinden kontrolü destekliyor.

Güvenlik konusuna da özel önem verilmiş olup cihaz sekiz aşamalı bir koruma sistemi ile donatılmıştır. Bunlar arasında ani devrilme durumunda otomatik kapanma, aşırı ısınmaya karşı koruma ve çocuk kilidi gibi önemli fonksiyonlar bulunmaktadır.