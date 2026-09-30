Xiaomi üç yıla kadar pil ömrü sunan yeni nesil kapı ve pencere sensörünü tanıttı

·0·Teknoloji
Xiaomi üç yıla kadar pil ömrü sunan yeni nesil kapı ve pencere sensörünü tanıttı

Xiaomi, akıllı ev ekosistemi için tasarlanan yeni nesil kapı ve pencere açılma sensörü Door and Window Sensor 3'ü duyurdu. ixbt.com'a göre bu yeni cihaz, önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş teknik özellikler ve rekor düzeyde bir otonomi sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu sensörün seri üretimine 12 Ekim'de başlanması planlanıyor. İlk kitle fonlaması aşamasında 44 yuan fiyatla sunulan ürünün, daha sonra 49 yuanlık tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Uygun fiyatına rağmen cihaz, günlük kullanımda önemli kolaylıklar sağlıyor.

Teknik yenilikler ve enerji verimliliği

Cihazın önceki nesilden temel farkı, geleneksel Hall sensörü yerine daha yüksek hassasiyete sahip tünel manyetorezistif sensöre geçilmiş olmasıdır. Üretici, bu değişikliğin sinyal tepki süresini hızlandırdığını ve enerji tüketimini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

Sonuç olarak, standart bir CR2032 pil ile çalışan cihazın kullanım ömrü ciddi oranda uzatıldı. Kullanıcı günde ortalama 30 kez açma-kapama işlemi yaparsa, sensör tek bir pil ile sadece bir yıl değil, üç yıla kadar kesintisiz hizmet verebiliyor. Pil seviyesi azaldığında ise Mi Home uygulaması kullanıcıya zamanında bildirim gönderiyor.

Akıllı ev sistemindeki rolü

Door and Window Sensor 3 sadece kapı ve pencerelere değil, çeşitli çekmecelere ve dolap kapaklarına da monte edilebiliyor. Bluetooth Mesh teknolojisini destekleyen cihazlar üzerinden bağlandığında, kullanıcılar sensörlerin durumunu uzaktan takip edebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, kapıların günde kaç kez açıldığını ve ne kadar süre açık veya kapalı kaldığını izleyebiliyor. Yeni ürün, HyperOS Connect teknolojisini destekliyor ve Mi Home uygulaması aracılığıyla çeşitli otomasyon senaryoları oluşturulmasına olanak tanıyor.

Otomasyon senaryoları ve ayırt edici özellikler

Bu sensör sayesinde evde akıllı senaryoları kolayca yapılandırmak mümkün. Örneğin, kapı açıldığında ışıkların otomatik yanması veya pencere açıldığında klimanın kapanması sağlanabilir. Sıcaklık, nem veya su sızıntısı sensörleriyle birlikte kullanıldığında, yağmur yağdığında veya odadaki nem oranı arttığında pencerenin kapatılması gerektiğine dair uyarılar alınabilir.

Cihazda, kapı veya pencerenin hatalı açılması, kapanması veya çok uzun süre açık kalması durumları için özel bildirimler bulunuyor. Önceki versiyonla kıyaslandığında yeni cihazın ışık sensöründen arındırıldığını, ancak boyutlarının daha kompakt hale getirildiğini belirtmekte fayda var.

XiaomiSmart HomeSensörTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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