Xiaomi saç düzleştiricinin yeni neslini tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mijia Wireless Hair Straightener 2 adlı ikinci nesil kablosuz saç düzleştirici tarağını satışa sundu. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihaz önceki nesle kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş bir otonomi, şarj imkanları ve güncellenmiş bir ısıtma sistemi sunuyor; fiyatı ise sadece 45 dolar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ana odak noktası cihazın otonomisini artırmak üzerine kuruldu. Xiaomi mühendisleri pil kapasitesini tam yüzde 56 oranında artırmayı başardı; bu da tarağın prize takılı olmadan 70 dakikaya kadar kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Bu çözüm, seyahat etmeyi seven veya sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Teknik özellikler ve güvenlik

Cihazı şarj etmek için USB-C portu kullanılıyor ve 5 V ile 3 A gücü destekliyor. Sonuç olarak kullanıcılar tarağı sadece standart bir şebeke adaptörüyle değil, uyumlu harici güç kaynakları olan powerbank'lerle de şarj edebiliyorlar. Isıtma işlemi özel bir PI filmi yardımıyla gerçekleştiriliyor ve kullanıcılara 160, 180 ve 200 santigrat derece olmak üzere üç farklı sıcaklık modu sunuluyor.

Cihazın gövdesinde bulunan entegre ekran, mevcut sıcaklığı, pil seviyesini ve cihazın durumunu gösteriyor. Sıcaklığı sabit tutmak için bir NTC kontrolcüsü entegre edilmiş olup, bu kontrolcü verileri ölçerek gerektiğinde saniyede 500 defaya kadar ısıtma seviyesini ayarlayabiliyor.

Konstrüksiyon ve kolaylıklar

Yeni modelin tasarımında da değişiklikler yapıldı ve diş sayısı 52'ye çıkarıldı. Ayrıca üretici, entegre iyonlaştırma sisteminin toplamda 37 milyon pozitif ve negatif iyon (18 milyon pozitif ve 19 milyon negatif iyon) ürettiğini belirtti. Bu, statik elektriği azaltmaya ve saçları düzene sokmaya yardımcı oluyor.

Kullanım güvenliğini sağlamak amacıyla gövde, aşırı ısınmaya karşı koruyan çift katmanlı ısı yalıtımına sahip oldu. Cihazın ağırlığı 330 gram olup, boyutları 206,5 × 47 × 46,5 milimetredir. Bagajda taşıma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için özel bir kilitleme mekanizması düşünülmüştür.

Mijia Wireless Hair Straightener 2 pazarda altın ve mor renk seçenekleriyle sunuluyor. Set içerisinde tarağın kendisi, USB kablosu ve saklama için özel bir kılıf bulunuyor; bu da günlük kullanımı daha da kolaylaştırıyor.