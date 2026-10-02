Xiaomi 18 Pro ve Samsung Galaxy S26 Ultra 200 MP kameraları karşılaştırıldı

Akıllı telefon pazarındaki en büyük rekabetçi mücadelelerden biri yeniden gündeme oturdu. Ünlü içeriden bilgi sızdıran Ice Universe, son analizinde amiral gemisi cihazların yeteneklerini karşı karşıya getirdi. ixbt.com'dan alınan bilgilere göre bu kez odak noktası 200 megapiksellik kameraların potansiyeli oldu ve sonuçlar teknoloji tutkunlarını doğrudan düşündürecek cinsten. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Karelerin teknik özellikleri ve boyut farkı

Karşılaştırma sürecinde her iki cihaz da ultra yüksek çözünürlüklü modda çekim yaptı. Xiaomi 18 Pro tarafından çekilen kare 12.288 × 16.384 piksel veya yaklaşık 201 MP çözünürlüğe sahip olup dosya boyutu 82,38 MB olarak gerçekleşti. Samsung Galaxy S26 Ultra modeli ise 12.240 × 16.320 piksel boyutunda bir görüntü kaydetti ve dosya boyutu 63,52 MB oldu.

Her iki fotoğraf da JPEG formatında kaydedilmiş olmasına rağmen, Xiaomi modelinin dosya boyutu rakibinden yaklaşık yüzde 30 daha büyük çıktı. Uzman, bu göstergenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, fotoğraf içeriğindeki veri miktarının temel bir göstergesi olduğunu vurguluyor.

Detaylandırma ve görsel farklar

İçeriden gelen bilgilere göre, fotoğraflar arasındaki temel fark özellikle görüntü yakınlaştırıldığında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Küçük yapraklar, ince dallar ve diğer karmaşık yüksek frekanslı dokularla dolu zorlu alanlarda Xiaomi 18 Pro, daha fazla küçük detayı korumayı başardı.

Ayrıca Çinli markanın amiral gemisi, nesnelerin bütünlüğünü daha iyi yansıtmasıyla öne çıktı. Bu fotoğraf daha doygun renklere sahip ve görsel olarak daha net görünüyor. Çıplak gözle bakıldığında bile kare ifadesini kaybetmiyor, büyütüldüğünde ise yüksek seviyeli detaylar ortaya çıkıyor.

Sensörlerin yetenekleri ve sonuçlar

Uzmanlar, dosya boyutunun her zaman fotoğraf kalitesini doğrudan belirlemediğini vurguluyor. Ancak bu durumda, ek boyutun tam olarak korunan detaylardan kaynaklandığı anlaşıldı.

Analiz sonuçlarına göre, Samsung Galaxy S26 Ultra'daki HP2 sensörünün en karmaşık sahnelerde yaşını göstermeye başladığı belirtildi. Samsung kamerası hala devasa miktarda veri kaydetme kapasitesine sahip ancak 200 megapiksellik moddaki doğrudan karşılaştırmada Xiaomi 18 Pro'nun öne geçtiği kabul edildi.