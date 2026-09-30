Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max tanıtıldı

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Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max tanıtıldı

Xiaomi, akıllı ev aletleri serisini yeni bir cihazla genişleterek Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max tavan tipi çamaşır kurutma makinesinin satışlarına başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu yenilik markanın tarihinde ilk kez özel hassas kurutma ve sterilizasyon alanına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dış görünüşüyle sıradan bir tavan lambasını andıran bu cihaz, çamaşır kurutma ve bakım sürecini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Giysiler özel ızgaraya yerleştirildikten sonra, kurutma mili havalandırma deliğine doğru yükseliyor. Sonuç olarak, kontrollü sıcaklıkta sıcak havanın dolaştığı yarı kapalı bir alan oluşuyor.

Üç farklı mod ve yüksek verimlilik

Cihaz, kullanıcılara giysilerin durumuna göre üç farklı çalışma modu sunuyor. Bunlar; sıcak havanın eşit dağılımını sağlayan standart kurutma, nem sensörü verilerine göre sıcaklığı otomatik ayarlayan akıllı kurutma ve doğal hava akışını kullanan yumuşak esinti modudur.

Cihazın ısıtma işlemi, 770 milimetre uzunluğunda ve 1250 W gücünde bir hava çıkış kanalı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Doğal kurutma modu için ise 10 W gücünde bir motor kullanılıyor. Üretici, bu teknoloji sayesinde giysilerin normal hava kurutmasına kıyasla yaklaşık beş kat daha hızlı kuruduğunu belirtiyor.

Güvenlik ve ek özellikler

Giysilerin temizliğini ve hijyenini sağlamak amacıyla cihaz iki aşamalı bir sistemle donatılmıştır. Ağ yapısında yüzde 99 verimliliğe sahip antibakteriyel bileşenler bulunmakta olup, sterilizasyon modu açıldığında hava çıkış deliğinden yüksek konsantrasyonlu plazma iletilmektedir. Bu, kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur. Ürün, Çin Anne ve Çocuk Ürünleri Değerlendirme Merkezi'nin testlerinden ve sertifikasından başarıyla geçmiştir.

Konstrüksiyon, toplam uzunluğu 2,4 metre olan beş bölgeyi içerir: genişletilmiş alan, hassas kurutma, sık kullanılan giysiler, yastıklar ve iki yorgan için alanlar. Cihazın maksimum taşıma kapasitesi 45 kilograma kadar ulaşmaktadır. Ayrıca, katlandığında 9 santimetre kalınlığında olan kompakt yapı, hem yüzeye hem de gömme montaj seçeneklerini destekler.

Kontrol süreci Mi Home uygulaması, Xiaomi ekosistemindeki otomasyon senaryoları ve Xiao Ai sesli komutları aracılığıyla gerçekleştirilir. Mekanizma, tam yük altında 6000 kaldırma döngüsü için tasarlanmış olup, 2 milimetrelik çelik halatlar ile aşırı yük, direnç ve çarpışma koruma sistemleriyle donatılmıştır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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