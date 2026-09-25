iQOO 16 amiral gemisinin kamera ve ekran özellikleri ortaya çıktı

Mobil teknoloji pazarının liderlerinden biri olan iQOO markası, yeni nesil amiral gemisi cihazları hakkında önemli bilgileri resmen paylaştı. ixbt.com'un haberine göre şirket, yaklaşan tanıtım öncesinde iQOO 16 akıllı telefonu ve iQOO Pad Ultra tabletinin teknik özelliklerini açıkladı. Bu yeni cihazlar; gelişmiş ekranları, güçlü soğutma sistemleri ve yüksek kaliteli kamera yetenekleriyle mobil cihaz pazarında ciddi bir rekabete hazırlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kamera ve optik yetenekler

Yeni iQOO 16 amiral gemisinin odak noktalarından biri optik sistemidir. Üretici, akıllı telefonun ana modülünün 1/1,3 inç boyutunda 50 megapiksellik büyük bir sensörle donatılacağını belirtti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki nesil iQOO 15 modelinde 1/1,56 inçlik bir sensör kullanılmıştı. Bu durum, yeni cihazın ışığı daha iyi almasını ve gece çekimlerinde netliği artırmasını sağlıyor.

Ana kameranın yetenekleri sadece tek bir büyük sensörle sınırlı değil. Cihaz, iki adet ek 50 megapiksellik sensörü daha bünyesinde barındırıyor. Ayrıca iQOO uzmanları, CIPA 5.5 seviyesinde gelişmiş bir optik stabilizasyon sistemi entegre etti. İlginç olan ise, akıllı telefonun kullanıcılara 4K çözünürlükte canlı fotoğraflar oluşturma imkanı sunmasıdır.

Ekran ve dayanıklılık göstergeleri

Akıllı telefonun dış görünüşü ve kullanım kolaylığı da üst düzeyde tasarlandı. Daha önce yayılan haberlere göre iQOO 16 amiral gemisi, Samsung tarafından üretilen yüksek kaliteli 2K çözünürlüklü bir ekranla donatılacak. Bu ekran, özellikle oyun tutkunları için son derece akıcı bir görüntü sağlayan 165 Hz yenileme hızını destekliyor.

Modern kullanıcıların talepleri doğrultusunda cihazın gövdesi, su ve toza karşı koruma sağlayan IP69 standardına sahip oldu. Ayrıca, otonomiyi sağlamak için 8400 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirilmesi planlanıyor; bu da tek bir şarjla uzun süreli kullanım imkanı sunacak.

iQOO Pad Ultra tabletinin özellikleri

Tanıtım kapsamında sadece akıllı telefon değil, amiral gemisi tablet hakkında da bilgi verildi. iQOO Pad Ultra, kompakt ve ince çerçeveli 8,8 inçlik OLED ekranla donatılacak. Ekranın yenileme hızı 165 Hz olup, çerçeve kalınlığı sadece 2,65 mm olarak belirlendi.

Tabletin en ilginç ve yenilikçi unsurlarından biri güçlü soğutma sistemidir. Cihazın içine 30 mm çapında tam teşekküllü aktif bir fan yerleştirilecek. Bu fan, 12.118 mm² alana sahip buhar odasıyla birlikte çalışarak uzun süreli ağır yüklerde bile aşırı ısınmayı önleyecek.

Resmi kaynaklara dayanarak, iQOO Pad Ultra ve iQOO 16 amiral gemilerinin resmi tanıtımının bu haftanın sonunda, yani 29 Eylül tarihinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Tam olarak o gün, her iki cihazın fiyatının ve küresel pazara çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.