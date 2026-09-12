Samsung Galaxy A08 satışa sunuldu: 6000 mAh batarya ve 50 MP kamera

·4·Teknoloji
Samsung Galaxy A08 satışa sunuldu: 6000 mAh batarya ve 50 MP kamera

Samsung'un bütçe dostu serisindeki yeni Samsung Galaxy A08 akıllı telefonu, beklenen tanıtımından önce satışa sunuldu. ixbt.com'un haberine göre cihaz, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yerel bir çevrimiçi mağazanın kataloğunda göründü ve müşterilere sunulmaya başlandı. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Şu an için BAE pazarında akıllı telefonun 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç versiyonu satılmaktadır. Satın almak için yaklaşık 625 dirhem veya 170 ABD doları tutarında bir ödeme yapılması gerekmektedir. Bu fiyat, cihazı genel kullanıcılar için daha erişilebilir ve cazip kılmaktadır.

Temel teknik özellikler ve yetenekler

Yeni nesil model, bir öncekiyle karşılaştırıldığında bir dizi olumlu değişiklik almıştır. Özellikle, Samsung Galaxy A08 cihazı, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip büyük 6,7 inçlik bir ekranla donatılmıştır. Ön kamera 8 megapiksellik bir lense sahiptir.

Arka panelde ise 50 megapiksellik ana sensör ve 2 megapiksellik yardımcı sensörden oluşan çift kamera modülü yer almaktadır. Bu kamera kurulumu, günlük çekim görevlerini kaliteli bir şekilde yerine getirme imkanı sağlar.

Batarya ve performans yenilikleri

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri bataryasıdır. Kaynağa göre, batarya kapasitesi bir önceki Samsung Galaxy A07 modeli ile karşılaştırıldığında tam yüzde 20 artırılarak 6000 mAh seviyesine çıkarılmıştır. Ayrıca 25 W gücünde kablolu şarj teknolojisi de desteklenmektedir.

Performansa gelince, mağaza açıklamasında maksimum 2,2 GHz frekans hızına sahip sekiz çekirdekli isimsiz bir işlemci belirtilmiştir. Ancak daha önce bu akıllı telefonda MediaTek Helio G99 işlemcisinin kullanılacağına dair bilgiler yayılmıştı.

Akıllı telefonun gövde kalınlığı sadece 8 milimetredir. Kullanıcı kolaylığı için iki adet SIM kart yuvası mevcuttur ve gövde, toza ve su sıçramalarına karşı IP64 koruma derecesine sahiptir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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