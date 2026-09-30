iQOO 16 amiral gemisinin satış başarısı ve teknik özellikleri

Yeni iQOO 16 amiral gemisi akıllı telefon, satışa sunulduğu ilk günden itibaren Çin pazarında büyük bir başarıya imza atarak Android cihazlar arasında mutlak bir çok satan ürün haline geldi. ixbt.com'un verilerine göre bu cihaz, alıcılar arasında benzeri görülmemiş bir talep görerek son dönemdeki tüm rakiplerini geride bıraktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış içeriden öğrenen Digital Chat Station tarafından sunulan verilere göre iQOO 16, satış hacmi bakımından Çin'in en büyük üç e-ticaret platformu olan Taobao, Tmall ve Douyin'de liderliği ele geçirdi. Bu gösterge, yeni cihazın bu yıl tanıtılan diğer Android amiral gemilerinden açık ara üstün olduğunu kanıtlıyor.

Akıllı telefon ekranının rekor kıran özellikleri

Cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri benzersiz ekranıdır. iQOO 16 modeli, tarihinde ilk kez 2K ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı bünyesinde barındırıyor. Samsung M16 paneli ve 2K LEAD 2.0 teknolojisi, normal modda 1250 nit, tüm ekranda 2800 nitin üzerinde ve yerel olarak tam 10 000 nit parlaklık sağlayabiliyor.

Performans açısından da akıllı telefon kendi sınıfında lider konumda. Güçlü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi ve özel Q4 oyun çipi ile donatılmıştır. Bu donanım seti; ray tracing, ultra yüksek piksel sayısı ve kare oluşturma işlemlerini aynı anda başarıyla gerçekleştirebiliyor.

Oyun yetenekleri ve ileri teknolojiler

Mobil oyuncular için oluşturulan özel işlevler arasında Q-flex, 165 Hz yenileme hızı, 4D titreşim ve AAA seviyesindeki oyunlar için tasarlanmış bilgisayar emülatörü yer alıyor. Ayrıca cihaz, 8K formatında video kaydetme özelliğine de sahip.

Kamera modülü de yüksek standartları karşılıyor. Akıllı telefon, her biri 50 megapiksel olan üç sensörle donatılmıştır: bunlar arasında 1/1,3 inç ana kamera, geniş açılı lens ve 3x zoom özellikli Sony IMX882 bulunmaktadır. Ayrıca cihaz, Super Light and Shadow HDR teknolojisini desteklemektedir.

Ses kalitesinden simetrik Pro 1511 hoparlörler sorumlu tutulurken, otonomi konusunda 8400 mAh kapasiteli devasa bir batarya ve 100 W hızlı şarj teknolojisi sunuluyor. Gövde, modern IP69 standardına göre su ve toza karşı tam korumalıdır.