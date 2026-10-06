iPhone 18 Pro kullanıcıları gövde rengindeki değişimden şikayetçi

·4·Teknoloji
iPhone 18 Pro kullanıcıları gövde rengindeki değişimden şikayetçi

Yeni amiral gemisi akıllı telefonların satışa sunulmasının üzerinden sadece birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen, ilk ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max sahipleri, cihazlarının dış görünüşünde beklenmedik kusurlar gözlemlediklerini bildiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reddit sosyal ağında, Burgundy rengindeki akıllı telefonların yavaş yavaş zengin tonunu kaybederek solmaya başladığını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Uzmanların ve kullanıcıların gözlemlerine göre, bu durum sadece kırmızımsı tonla sınırlı kalmayıp, bazı siyah renkli cihazlarda da kaydediliyor.

Renk değişimi nereden başlıyor?

Yayınlanan fotoğraflara dayanarak, görsel değişimlerin ilk olarak ana kamera bloğunun çevresindeki bölgede ortaya çıktığı söylenebilir. Ardından renk solmasının aşamalı olarak tüm alüminyum gövdeye yayılabileceği belirtiliyor.

Bu durum, teknoloji meraklılarına geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerindeki sorunları hatırlattı. O dönemde Cosmic Orange ve Deep Blue renkli versiyonların sahipleri de gövdenin güneş ışığında rengini kaybetmesinden şikayetçi olmuştu.

Olası nedenler

Şu anda internet kullanıcıları, ortaya çıkan kusurun nedenlerini aktif bir şekilde tartışıyor. Ana tahminlerden biri olarak ultraviyole ışınlarının olumsuz etkisi gösteriliyor, çünkü renk değişimiyle ilgili haberler genellikle akıllı telefonun açık havada uzun süre kullanılmasından sonra ortaya çıkıyor.

Bu tür tatsızlıkların önüne geçmek için kullanıcılar, sürekli olarak koruyucu kılıf kullanmak gibi geçici önlemleri değerlendiriyor. Buna rağmen, pahalı amiral gemisi akıllı telefonların dış görünüşünün zarar görmesi, alıcılar arasında haklı tepkilere yol açıyor.

Henüz Apple şirketi yaşanan durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve sorunun nedenlerini belirtmedi. Üreticinin sessizliği ise kullanıcılar arasında çeşitli tahminlerin artmasına neden oluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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