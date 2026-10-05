Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava bileşimini analiz eden yeni cihaz devreye alındı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda havanın kimyasal bileşimini otomatik olarak kontrol eden ve düzinelerce farklı katkı maddesini tespit edebilen modern bir ekipman kullanılmaya başlandı. Uzay araştırmaları ve yörünge istasyonlarının operasyonları için kritik öneme sahip bu yeni teknoloji, astronotların güvenliğini sağlamak ve atmosfer durumunu sürekli izlemek adına atılmış önemli bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzayda hava kontrolü için yeni teknoloji

ixbt.com verilerine göre, bu yüksek teknolojili cihaz istasyona «Progress MS-35» kargo gemisi aracılığıyla ulaştırıldı. «Gazoanalizator FS» adlı bilimsel deney kapsamında istasyon atmosferini sürekli izlemek üzere tasarlanmıştır. Sistem, temel gazların yanı sıra havadaki tüm yabancı bileşenleri de sürekli olarak kaydetmektedir.

Yeni gaz analizörünün çalışma prensibi Fourier spektroskopisi yöntemine dayanmaktadır. Cihaz, hava numunesinden kızılötesi radyasyon geçirir ve kendine özgü soğurma spektrumunu analiz eder. Bu süreç, havadaki mevcut gazları ve bunların kesin konsantrasyonlarını hızla belirlemeyi mümkün kılar.

Yazılım, otomatik olarak 35 farklı mikro katkı maddesini tanıyabilmektedir. Ayrıca, Dünya'ya iletilen interferogram, uzmanların istasyon atmosferindeki diğer ek bileşenleri de ayrıca tespit etmelerine olanak tanır. Bu durum, yörünge istasyonundaki hava ortamının daha derinlemesine incelenmesinin önünü açmaktadır.

Kargo gemisiyle getirilen faydalı yükler ve gelecek planları

Hatırlatmak gerekirse, «Progress MS-35» uzay aracı Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılmış ve üç gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti. Geleneksel yüklerin —yakıt, su, gıda ürünleri ve oksijen— yanı sıra, gemi bünyesinde bir dizi bilimsel araştırma için gerekli ekipmanlar da getirilmişti.

Özellikle bu seferle istasyona «Teledroid», «Gazoanalizator-FS», «Biopolimer», «Virtual», «Vampir», «Uragan» ve «Separatsiya» gibi deneyler için bilimsel ekipmanlar ve sarf malzemeleri ulaştırıldı. Bu da istasyonun son yıllarını yaşıyor olmasına rağmen bilimsel araştırma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini göstermektedir.

Bilgi için, NASA tahminlerine göre SpaceX şirketinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörüngeden çıkarmak için tasarlanan United States Deorbit Vehicle (USDV) aracını geliştirme çalışmalarını 2028 yılının ikinci yarısında tamamlaması bekleniyor. Buna rağmen istasyon, faaliyetinin son aşamasında bile en modern ekipmanlarla donatılmaya devam ediyor.