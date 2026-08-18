Starship uzaydan döndü, ancak okyanustaki şiddetli fırtına sınavını geçti

·3·Teknoloji
Starship uzaydan döndü, ancak okyanustaki şiddetli fırtına sınavını geçti

Uzay araştırmaları tarihinde önemli bir dönüm noktası olan SpaceX şirketinin Starship prototipi, uzaydan başarıyla dönüp Hint Okyanusu'na yumuşak iniş yaptıktan sonra da sınanmaya devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, temmuz ayında suya inen Ship 40 aracı, açık okyanusta aylarca süren şiddetli dalgalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ciddi hasar gördü, ancak beklenmedik şekilde suyun dibine batmadı. Bu durumu Ixbt.com bildiriyor .

Uzmanlar ve mühendisler için bu gemi, olağanüstü dayanıklılığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Uzun süre su yüzeyinde kalması, SpaceX tarihinde ilk kez bir Starship gemisinin okyanustan tamamen geri getirilmesine ve kalıntılarının ayrıntılı biçimde incelenmesine olanak sağladı.

Okyanus testleri ve oluşan hasar

Belirtildiğine göre geminin uzaydan dönüş uçuşu başarılı olsa da okyanusun son derece sert doğal koşulları etkisini gösterdi. Açık sularda birkaç hafta boyunca kalan araç, güçlü fırtınaların ortasında kaldı.

Bunun sonucunda Starship gövdesinin dış kısmı ciddi hasar gördü. Özellikle araçtaki çok sayıda ısı koruma karosu düştü; ön yönlendirme kanatlarından biri tamamen kaybolurken diğeri ağır hasarlı durumda bulundu.

Gelecek planları ve kurtarma operasyonu

Bu ağır hasara rağmen Ship 40'ın su yüzeyinde kalmayı başarması, uzay endüstrisine paha biçilmez pratik veriler sunuyor. Mühendisler, geminin batmasını önleyerek onu başarıyla Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'na doğru çekmeyi başardı.

Bu benzersiz durum, SpaceX uzmanlarının gerçek bir uzay uçuşu ile okyanusta uzun süre yüzmenin geminin ısı yalıtımı ve genel yapısı üzerindeki etkilerini pratikte analiz etmesine olanak tanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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