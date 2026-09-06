Uzay aracı okyanustan dönüyor: Starship S40, TX üssüne ulaşıyor

·1·Teknoloji
Uzay aracı okyanustan dönüyor: Starship S40, TX üssüne ulaşıyor

Hint Okyanusu'na başarıyla iniş yapan ve beklenmedik bir şekilde su yüzeyinde bütün halde kalan SpaceX'e ait Starship S40 uzay aracı, Teksas'taki Starbase üssüne geri getiriliyor. ixbt.com'un haberine göre, benzersiz deniz seferi sona eriyor ve test edilen aracın 8 Ekim tarihinde üssüne ulaştırılması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu uzay aracı, Temmuz ayında gerçekleştirilen 13. test uçuşunda aktif olarak yer almıştı. Uzmanlar, bu on üçüncü denemenin Starship programı tarihindeki en başarılı girişimlerden biri olduğunu belirtiyor. Uçuş sırasında üst aşama, altı motorunun tamamının çalışma kapasitesini koruyarak atmosfer katmanını başarıyla geçti ve Hint Okyanusu'na oldukça yumuşak bir iniş yaptı.

Asıl sürpriz ise araç suya indikten sonra yaşandı. SpaceX normalde prototipleri geri almayı planlamıyordu ancak S40 patlamadı, batmadı, yapısal bütünlüğünü korudu ve Avustralya kıyılarından yaklaşık 1500 kilometre açıkta okyanusta yüzmeye devam etti.

Benzersiz kurtarma operasyonunun detayları

Aracın beklenmedik bir şekilde suda yüzmesi, şirket mühendislerini sıra dışı bir kurtarma operasyonu başlatmaya teşvik etti. Başlangıçta Starship'e Go Australis gemisi yaklaştı, daha sonra bu sürece Normand Ranger ve Skimmer Tide gemileri de başarıyla dahil oldu.

Şu anda değerli aracı belirlenen noktaya ulaştırma görevi Boskalis Forte gemisine verilmiş durumda. Bu büyük gemi, Afrika kıtasını dolaşarak Atlantik Okyanusu üzerinden ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville şehrine doğru ilerliyor.

Mühendisler için eşsiz bir fırsat

Deniz trafiğinde bir değişiklik olmazsa, S40'ın yer aldığı bu benzersiz nakliye yolculuğu Ekim ayının ikinci haftasında sona erecek. Starbase üssüne ulaştığında, SpaceX mühendisleri tarihte ilk kez uzayı fethedip dönen bir aracı yakından ve kapsamlı bir şekilde inceleme fırsatı bulacaklar.

Bu incelemeler, gelecekteki Starship uçuşlarının güvenliğini artırmak ve sonraki uzay araçlarının konstrüksiyonunu daha da geliştirmek adına önemli bir adım olacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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