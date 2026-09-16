Baykonur'dan Progres MS-35 kargo gemisi MKS'ye başarıyla fırlatıldı

·4·Teknoloji
Baykonur'dan Progres MS-35 kargo gemisi MKS'ye başarıyla fırlatıldı

Ixbt.com'un haberine göre, Baykonur Uzay Üssü'nün 31 numaralı fırlatma rampasından Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi, Progres MS-35 kargo gemisi ile birlikte başarıyla uzaya fırlatıldı. Söz konusu uçuş, üçüncü aşamadaki teknik sorunlar nedeniyle kısa bir süre ertelenmişti, ancak uzmanların tüm eksiklikleri gidermesinin ardından planlanan önemli uzay görevi başarıyla başlatıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu uzay gemisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (MKS) gerekli olan önemli ikmaller, yakıt ve bilimsel ekipmanları ulaştırmak üzere tasarlanmıştır. Uzmanlar, geminin MKS ile kenetlenmesinin planlanan zamanda gerçekleşmesini bekliyor; bu durum, istasyondaki mürettebatın kesintisiz faaliyetini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Uzaya taşınan önemli kargo hacmi

Toplam ağırlığı yaklaşık 7,4 ton olan Progres MS-35 gemisinin içerisinde, istasyon ihtiyaçları için toplamda 2,4 ton civarında çeşitli kargo bulunmaktadır. Bu yükler arasında, istasyonun sonraki operasyonları için yakıt ikmali amacıyla 842 kilogram yakıt yer almaktadır.

Ayrıca gemide astronotlar için 420 kilogram içme suyu, 50 kilogram oksijen ve 1275 kilogram gıda ile diğer temel besin stokları bulunmaktadır. Mürettebatın günlük yaşamını ve sağlığını korumak adına 357 kilogram sıhhi-hijyenik ekipman ile yerçekimsiz ortamın olumsuz etkilerini önlemeye yönelik 20 kilogram ilaç da ulaştırılmaktadır.

Bilimsel deneyler ve gelecekteki Teledroid teknolojisi

Kargonun özel bir bölümünü Teledroid, Gazoanalizator-FS, Biopolimer, Virtual, Vampir, Uragan ve Separatsiya gibi bilimsel deneyler için tasarlanmış ekipmanlar oluşturmaktadır. Bunlar arasında Teledroid deneyi özel bir ilgi uyandırmakta olup, astronotlara istasyon dışında uzaktan yardım edecek antropomorfik robot teknolojisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Gemi, yörüngeye astronotun çalışma alanı sayılan özel bir dış iskelet (exoskeleton) ulaştırmaktadır. Operatör, bu cihaz sayesinde gelecekte robot hareketlerini kontrol edebilecektir. Robotun kendisinin ise sonraki kargo gemilerinden biriyle gönderilmesi planlanmakta olup, gelecekte tehlikeli veya rutin uzay yürüyüşü operasyonlarında insanlara yakından yardımcı olacaktır.

Soyuz-2.1bProgres MS-35MKSKozmonotikTeledroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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