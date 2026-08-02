Bir NASA Astronotu ISS'den Samanyolu'nun Eşsiz Fotoğrafını Nasıl Çekti

NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Samanyolu'nun en etkileyici fotoğraflarından birini çekmenin sırrını açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, uzman uzay uçuşu sırasında yıldızların hareketini dengelemeye yardımcı olan özel bir mekanizma kullandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya etrafında saatte yaklaşık 17 000 mil hızla hareket ediyor ve gezegenimize göre sürekli konumunu koruyor. Bu nedenle, açık uzayda uzun süreli pozlama yapıldığında yıldızlar normal fotoğraflarda yay şeklinde çizgilere dönüşür. Bu zorluğun üstesinden gelmek için Don Pettit, Dünya'da kullanılan yıldız takip cihazları prensibini uzay koşullarına uyarlamaya karar verdi.

Özel mekanizma ve yapısı

Astronotun fikrini hayata geçirmek için Rochester Teknoloji Enstitüsü'nde özel bir sabitleme aparatı üretildi. Söz konusu cihaz hiçbir elektronik barındırmadan, yalnızca dişli çarklar ve yaylı bir mekanizma yardımıyla çalıştı.

Bu aparat, istasyonun yörünge hareketinin tersi yönde yaklaşık 90 dakikalık bir periyotla döndü. Bu durum, Nikon Z9 kamerası ve Arri Zeiss 15 mm objektifinin yıldızları bulanık çizgiler yerine net noktalar halinde kaydetmesine olanak tanıdı.

Tarihi kare ve geleceği

Uzay pozlaması tamamlandıktan sonra bu eşsiz mekanizma Dünya'ya geri getirildi. Uzmanlar taşıdığı değeri göz önünde bulundurarak, gelecekte bunu bir üniversite müzesinde geniş kitlelerin beğenisine sunmayı planlıyor.

Bu fotoğraf, modern teknolojilerin ve mühendislik çözümlerinin uzayın keşfinde ne kadar büyük bir önem taşıdığını bir kez daha kanıtladı. Basit mekanik detaylar yardımıyla elde edilen bu sonuç, astrofotografi tarihinin en ilgi çekici başarılarından biri olarak kaldı.