Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) yörüngeden çıkarılmasının son aşaması ABD’ye verildi ve şu anda bu görev için özel bir uzay aracı aktif olarak geliştiriliyor. Bu açıklamayı Roscosmos kozmonot ekibi komutanı ve Kozmonot Eğitim Merkezi Başkanı Oleg Kononenko yaptı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanın belirttiğine göre istasyonun uzaydaki konumunu ve yönelimini kontrol etmek için iki Rus «Progress» kargo gemisinin kullanılması planlanıyor. Teknik ve organizasyonel çalışmalar şu anda koordineli biçimde yürütülüyor ve tüm tarihler sıkı şekilde senkronize ediliyor.

Gelecek görevin, insanlığın uzay keşfi tarihindeki en önemli ve kapsamlı projelerden biri olması bekleniyor. Bu sürecin temel özelliği, yörüngedeki en büyük yapay nesnenin otuz yıllık faaliyetini sona erdirecek olmasıdır.

Rusya’nın yörüngesinde yeni dönem

Daha önce ISS’yi yörüngeden çıkarmaya yönelik hazırlık çalışmalarının başladığı açıklanmıştı. Onaylanan planlara göre 2028’de Rusya’nın «Prichal» düğüm modülü, bir sonraki «Progress» nakliye aracıyla birlikte Pasifik Okyanusu’na düşürülecek.

Bu modülün yerine yeni Rusya Yörünge İstasyonu’nun (ROS) evrensel düğüm modülünün kurulması planlanıyor. Ardından ROS’un bilimsel ve enerji modülü yörüngeye gönderilecek; 2030’da bu modüller ile «Nauka» çok işlevli laboratuvar modülü bağımsız uçuşa başlayacak.

Yetkililerin planına göre yeni Rusya Yörünge İstasyonu’nun tamamen oluşturulması 2034’e kadar tamamlanmalı. Böylece dünya uzay araştırmalarında yeni bir teknolojik dönem başlayacak.