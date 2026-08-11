Progress MS-35 kargo uzay aracı test edildi

Baykonur Uzay Üssü'nde Progress MS-35 kargo uzay aracı, bir sonraki önemli aşama olan sızdırmazlık testlerini başarıyla geçti. Geçen haftanın başında başlayan süreçte uzmanlar teknik hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre uzay aracı, açık uzay koşullarını tamamen simüle eden özel bir vakum odasına yerleştirildi. Test sırasında tüm bölmelere ve ana hatlara özel borular aracılığıyla gaz verilerek sistemin sızdırmazlığı kontrol edildi.

Otomatik kontrol sonuçları

Roscosmos devlet şirketinin verilerine göre, yer koşullarında gerçekleştirilen otomatik kontrol sırasında uzay aracının bölmeleri ve araç sistemlerinin sızdırmazlığıyla ilgili hiçbir kusur veya itiraz tespit edilmedi. Bu durum, aracın uzaydaki zorlu koşullara hazır olduğunu gösteriyor.

Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Progress MS-35 ana çalışma konumuna geri getirildi. Mühendisler şu anda aracı yer test ekipmanına bağlayarak uçuş öncesi hazırlıkların bir sonraki aşamasını başlattı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ikmali

Bu görev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) gerekli yüklerle ikmal edilmesi programında önemli bir rol oynuyor. Planlara göre Progress MS-35'i uzaya taşıyacak Soyuz-2.1b taşıyıcı roketinin fırlatılması bu yılın eylül ayına planlandı.

Belirtildiğine göre bu uçuş, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ikmal programı kapsamındaki 96. ortak görev olacak. Uzmanlar, başarılı testlerin yaklaşan fırlatmanın güvenli ve istikrarlı şekilde gerçekleştirilmesi için zemin hazırladığını belirtiyor.