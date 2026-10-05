Uzayda yeni Starlink V3 uydularının görüntüsü çekildi

SpaceX tarafından yörüngeye fırlatılan yeni nesil Starlink V3 uyduları, görevlerini yerine getirmek için aktif bir şekilde irtifa kazanmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, uzaydaki bu devasa cihazların ilk görüntüsü başarıyla elde edildi ve hareketleri uzmanların kontrolüne alındı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, Starship roketinin 14. test uçuşu kapsamında uzaya gönderilen ilk Starlink V3 cihazları, fırlatmadan yaklaşık bir hafta sonra ara yörüngeye ulaşmayı başardı. Başlangıç noktalarından 19 kilometre yükselen cihazlar, şu anda yaklaşık 295 kilometrelik bir irtifada hareket ediyor. Ayrıca dört cihaz daha bağımsız olarak gerekli irtifaya çıkma sürecini sürdürüyor.

Argon motorları ve özellikleri

Ünlü astrofizikçi Jonathan McDowell, uyduların biraz yavaş hareket etmesinin ve irtifayı kademeli olarak artırmasının teknik yapılarıyla doğrudan ilgili olduğunu belirtiyor. Söz konusu cihazlar, argon gazı ile çalışan özel Hall elektrikli itki motorlarını kullanıyor.

Bu motorlar yüksek verimliliğe sahip olsalar da itki güçleri oldukça düşüktür. Bu nedenle geleneksel kimyasal motorlara kıyasla yörünge değiştirme süreci daha fazla zaman almaktadır. Yine de argon teknolojisi, gelecekte uzun vadeli ve tasarruflu uçuşlar sağlamada önemli bir rol oynayacaktır.

Uzaydaki ilk görüntü ve önemi

Yörüngesel süreçlerle eş zamanlı olarak, HEO şirketi 30 Eylül'de Starlink V3 cihazının uzaydaki ilk görüntüsünü paylaştı. Görüntü, başka bir uydu yardımıyla 230 kilometre mesafeden çekilmiş olup, piksel başına çözünürlüğü yaklaşık 34 santimetredir.

Elde edilen karelerde yeni nesil uydunun ana gövdesi ve açılmış iki güneş paneli net bir şekilde görülebiliyor. HEO uzmanları, Starlink cihazının yörünge yükseltme aşaması için öngörülen oryantasyonda olduğunu belirtti.

Test dönemi ve gelecek planları

Gelecekte Starlink V3 cihazları kalıcı çalışma yörüngelerine yaklaştıkça, HEO ağı onları daha yakından izleme imkanına sahip olacak. Bu durum, yeni nesil uyduların hareketlerini detaylı incelemek için değerli veriler sağlayacaktır.

Şu anda ilk Starlink V3 grubunun sadece deneysel statüde olduğunu belirtmek gerekir. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'e bu testleri 60 gün boyunca yürütme izni vermiştir. Bu nedenle, söz konusu cihazlar henüz abonelere ticari internet hizmeti sunmak için kullanılmamaktadır.