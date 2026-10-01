SpaceX, İngiliz Filtronic şirketine 68 milyon dolarlık ekipman siparişi verdi

·4·Teknoloji
SpaceX, İngiliz Filtronic şirketine 68 milyon dolarlık ekipman siparişi verdi

Elon Musk'a ait SpaceX uzay şirketi, Starlink küresel uydu ağını genişletme çalışmalarını hızla sürdürüyor. ixbt.com'un haberine göre, bu kapsamlı süreç dahilinde İngiliz Filtronic şirketi, tarihindeki en büyük tek seferlik siparişi aldı. Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın toplam değeri 68,1 milyon doları buluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu büyük finansal anlaşma kapsamında Filtronic, SpaceX için yüksek frekanslı iletişim sistemlerine yönelik Cerus E-Band galyum nitrür (GaN) güç amplifikatörleri tedarik edecek. Söz konusu katı hal güç amplifikatörleri (SSPA), uydu takımı operasyonlarını iyileştirmede ve internet hızını artırmada kritik bir rol oynuyor.

Teknolojik üstünlük ve teslimat süreleri

Uzmanlar, bu sözleşmenin yüksek performanslı uydu iletişim sistemlerinde GaN teknolojisinin artan önemini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Ayrıca bu anlaşma, Filtronic şirketinin bu alandaki lider konumunu daha da güçlendirecek.

Şirket açıklamasına göre, yeni nesil seri cihazların teslimatına 2028 mali yılında başlanması planlanıyor. Sürecin kademeli olarak devam etmesi ve 2029 yılı başında tamamlanması öngörülüyor. Bu durum, İngiliz üreticiye gelecek yıllar için istikrarlı bir sipariş portföyü sağlıyor.

Stratejik iş birliği ve sektördeki önemi

Hatırlatmak gerekirse, Filtronic yaklaşık bir yıl önce SpaceX'ten E-Band GaN SSPA ekipmanları için ilk deneme siparişini almıştı. O günden bu yana şirket, üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırdı. Yeni imzalanan büyük sözleşme, seçilen stratejinin doğruluğunu kanıtladı.

Bu anlaşma sadece Filtronic için değil, tüm Birleşik Krallık uzay sektörü için de büyük önem taşıyor. Çünkü İngiliz mühendisler tarafından geliştirilen ileri teknoloji, dünyanın en büyük uydu iletişim sistemlerinden biri olan Starlink ağında doğrudan kullanılıyor.

SpaceXStarlinkFiltronicTeknolojiUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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