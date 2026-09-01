SpaceX tarihinde ilk kez Starship uzay aracıyla Starlink V3 uydularını yörüngeye fırlatmayı planlıyor

Havacılık ve uzay sektörünün en büyük projelerinden biri olan SpaceX'in Starship uzay sistemi, tarihinde ilk kez yörünge uçuşunu gerçekleştirmeye ve yeni nesil Starlink V3 cihazlarını uzaya taşımaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, yaklaşan görev sırasında radyo frekanslarının kullanımı için ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) resmi başvuruda bulundu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belgedeki parametrelere bakılırsa, bu görevin gerçek bir yörünge testi statüsünde geçeceği tahmin edilebilir. En büyük merak konusu ise faydalı yük ile ilgili; uçuş sırasında alçak Dünya yörüngesine Starlink V3 uydularının yerleştirilmesi planlanıyor. Eğer tüm planlar değişmezse, Starship kendi sisteminin işleyişini kanıtlamanın yanı sıra, yörüngeye gerçek yük taşıyan ilk görevini de yerine getirmiş olacak.

Yeni nesil Starlink V3 uyduları ve gelecek planları

Hatırlatmak gerekirse, önceki test uçuşunda uydular uzaya fırlatılmış olsa da yörüngeye tam olarak yerleşemedikleri için atmosfer katmanında yanmışlardı; bu durum uçuş planının bir parçasıydı. Ancak bu sefer durum daha ciddi ve SpaceX, Starship yardımıyla yeni nesil Starlink V3 cihazlarını başarıyla teslim etmeyi hedefliyor.

Şirket daha önce FCC'ye toplamda 100 bin adet bu tür cihazdan oluşan bir takımyıldızı fırlatmak için başvuruda bulunmuştu. Boyutları ve ağırlıkları nedeniyle bu yeni nesil uydular, geleneksel Falcon 9 roketleri uygun olmadığı için doğrudan Starship roketleri ile fırlatılmayı gerektiriyor.

Gelecekteki haftalık uçuşlar ve Ay görevleri

NASA temsilcisi Jared Isaacman'ın açıklamasına göre, 2027 yılından itibaren devasa taşıma sisteminin test kalkışlarının neredeyse her hafta gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Bu durum, uzay uçuşlarının sıklığını keskin bir şekilde artırarak insanlığın uzayı keşfetme hızını yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

Ayrıca SpaceX, yaklaşan Artemis programı kapsamındaki görevler için Starship uzay aracının özel Ay versiyonunu da aktif olarak geliştiriyor. Şirket kısa süre önce, Super Heavy güçlendiricisinin 33 adet Raptor motorunun tamamını aynı anda ateşleyerek tam kapsamlı statik ateşleme testini başarıyla tamamlamıştı.