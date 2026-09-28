Starship uzay aracı tarihte ilk kez yörüngeye ulaştı

·5·Teknoloji
Starship uzay aracı tarihte ilk kez yörüngeye ulaştı

Havacılık ve uzay endüstrisinde önemli bir tarihi olay gerçekleşti: ixbt.com'un haberine göre SpaceX, Starship ağır taşıma sisteminin 14. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu görev sırasında aracın üst aşaması ilk kez tam teşekküllü bir Dünya yörüngesine ulaştı ve taşıdığı faydalı yükü başarıyla dağıttı. Bugüne kadar gerçekleştirilen 13 test uçuşu sadece yörünge altı yörüngelerde yapılmıştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teksas'taki Starbase sahasından gerçekleştirilen bu uçuş sırasında bir dizi karmaşık teknik operasyon yürütüldü. Özellikle, uçuştan yaklaşık 6 dakika 50 saniye sonra, Super Heavy B21 birinci aşaması iniş manevrasını başarıyla tamamlayarak Meksika Körfezi'ndeki belirlenen bölgeye iniş yaptı. Ardından Starship S41 üst aşaması uçuşuna devam ederek, kalkıştan 25 dakika sonra yaklaşık 275 kilometre yükseklikteki yörüngeye ulaşmayı başardı.

Yörünge başarısı ve testteki zorluklar

Bu uçuşun en önemli pratik sonucu, 26 adet Starlink V3 uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştirilmesi oldu. SpaceX uzmanlarının verdiği bilgilere göre, Starlink ekibi uzaya gönderilen tüm cihazlarla istikrarlı bir bağlantı kurmayı başardı. Bu durum, sistemin sadece deneysel bir çalışma değil, aynı zamanda pratik faydalı yükleri taşıma potansiyeline sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak görev tamamen sorunsuz geçmedi. Yörünge aşamasına geçiş sırasında Raptor vakum motorlarından biri arızalandı. İlk planlara göre uzay aracının Dünya etrafında 6 tur atması ve yaklaşık 10 saat sürmesi gerekiyordu. Meydana gelen arıza nedeniyle şirket uzmanları uçuşu planlanandan önce sonlandırmaya karar verdi.

Aksaklıklara rağmen olumlu sonuç

Yörüngeye ulaştıktan yaklaşık üç saat sonra ve Dünya etrafında iki tam tur tamamlandıktan sonra, S41 aracı Pasifik Okyanusu'ndaki önceden belirlenmiş bölgeye yönlendirildi. Araç orada kontrollü bir şekilde suya iniş yaptı ve böylece mevcut test görevi sona erdi.

Planlanan tam süre tamamlanmamış olsa da uzmanlar, Flight 14 görevini tam bir başarı olarak değerlendiriyor. Çünkü temel hedef olan aracı yörüngeye çıkarma ve uyduları dağıtma görevi tamamen yerine getirildi. SpaceX, bu alandaki teknolojik başarıları pekiştirmeyi planlıyor ve bir sonraki 15. test uçuşunu sadece üç hafta sonra gerçekleştirmeyi hedefliyor.

StarshipSpaceXStarlinkUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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