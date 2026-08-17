Çin, alçak yörüngeli internet uydularının bir sonraki grubunu fırlattı

·4·Teknoloji
Çin, alçak yörüngeli internet uydularının bir sonraki grubunu fırlattı

Çin uzay sektörü, küresel internet ağını genişletme yolunda bir sonraki önemli adımı attı. Ülke, alçak yörüngeli internet sistemini oluşturmayı amaçlayan 24. uydu grubunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Bu geniş kapsamlı proje, gelecekte dünya genelinde istikrarlı ve hızlı iletişim bağlantıları sağlamayı hedeflemesi açısından önem taşıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'un haberine göre, bir sonraki roket fırlatışı 16 Ağustos'ta Pekin saatiyle 12.10'da gerçekleştirildi. Bu sorumlu görev için Hainan Adası'ndaki ticari uzay üssü seçildi ve burada bulunan özel platformdan başarılı bir kalkış yapıldı. Tüm araçlar belirlenen zamanda roketten başarıyla ayrılarak kendileri için planlanan yörüngelere yerleşti.

Long March-12 roketinin yetenekleri

Bu görevde kullanılan taşıyıcı roket de teknik açıdan özel bir ilgiyi hak ediyor. Bildirildiğine göre uçuş için Long March-12 modelinde iki kademeli bir roket seçildi. Bu araç oksijen-kerosen yakıt çiftiyle çalışıyor ve teknik özellikleriyle uzmanların büyük ilgisini çekiyor.

Söz konusu roket, Şanghay Uzay Teknolojileri Akademisi (SAST) uzmanları tarafından özel olarak geliştirildi. Taşıyıcı, özellikle ticari yükleri alçak ve güneş eşzamanlı yörüngelere ulaştırmak üzere kapsamlı biçimde optimize edilmesiyle öne çıkıyor. Bu da Çin'in ticari uzay sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesine katkı sağlıyor.

Küresel internet ağını genişletme yolunda

Günümüzde dünyanın önde gelen ülkeleri ve özel şirketleri, alçak yörüngeli uydular yardımıyla küresel internet kapsama alanı oluşturmak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Çin'in bu programı da söz konusu stratejik hedefin hayata geçirilmesine yönelik bir adım niteliğinde. Her yeni grubun başarıyla fırlatılması, ülkenin uzay altyapısını genişletmesi için önemli bir temel oluşturuyor.

Bununla birlikte, hizmete alınan 24. grubun kaç uydudan oluştuğu şimdilik gizli tutuluyor. Resmî olarak yayımlanan açıklamada araçların kesin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Buna rağmen Çin'in bu alandaki faaliyetleri, uzay teknolojileri pazarındaki rekabetin daha da kızışacağına işaret ediyor.

ÇinUzayYapay UydularİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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