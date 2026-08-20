ABD'nin ulusal istihbarat birimi yörüngeden radyo dalgalarını izlemeye başladı

ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO), HawkEye 360 ile ticari radyo frekansı istihbarat verileri sağlanmasına yönelik yeni bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, şirketi uzun yıllar süren teknoloji değerlendirme aşamasından ABD istihbarat ve savunma kurumlarına operasyonel destek sağlama aşamasına taşıdı. Bu adım, uzay tabanlı izleme alanında yeni bir dönemin başlangıcını oluştururken devlet kurumlarına küresel güvenlik ve savunma görevlerini yerine getirmeleri için ileri teknolojik olanaklar sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, geleneksel optik uyduların aksine radyo frekansı uyduları yalnızca Dünya yüzeyinin görüntülerini almakla kalmıyor, aynı zamanda radarlar, iletişim sistemleri ve deniz ekipmanlarından yayılan elektronik emisyonları kaydetme konusunda uzmanlaşıyor. Birden fazla uzay aracından elde edilen veriler, sinyal kaynağının kesin olarak bulunmasını ve coğrafi konumunun belirlenmesini sağlıyor. Bu da bulutlu hava veya karanlık gibi doğal engellerden bağımsız olarak nesnelerin izlenmesinde önemli bir avantaj yaratıyor.

Uzaydaki küçük uydu grupları ve yetenekleri

HawkEye 360 şu anda alçak Dünya yörüngesinde otuzdan fazla küçük uydu işletiyor. Genellikle üç uzay aracından oluşan gruplar hâlinde çalışan bu sistem, radyo frekansı emisyonlarını bağımsız olarak tespit etme, sınıflandırma ve coğrafi konumlandırma işlevlerini yerine getiriyor. Böyle bir ağın varlığı, dünyanın herhangi bir noktasındaki önemli nesnelerin hareketlerini neredeyse gerçek zamanlı olarak izlemeyi mümkün kılıyor.

Bu anlaşma, NRO tarafından kullanılan Commercial Radio Frequency Capabilities Augmentation (CRFCA) programı kapsamında imzalandı. Program, mevcut görevlere bağlı olarak ticari radyo frekansı verilerinin satın alım hacminin esnek biçimde artırılmasını sağlıyor. Bu girişim, 2022'de başlatılan üç aşamalı projenin mantıksal devamı niteliğinde. O dönemde NRO, altı şirketle araştırma sözleşmeleri imzalamış ve bu şirketlerin yeteneklerini modelleme ile yörünge gösterimleri aracılığıyla test etmişti.

Küresel iş ve gelecek planları

Şirket, yalnızca ulusal güvenlik için değil, sivil ve insani görevler için de gerekli olan verilerin sunumunu genişletiyor. Bununla birlikte HawkEye 360, uluslararası iş hacmini hızla büyütüyor. Özellikle şirketin uluslararası geliri önemli ölçüde artarak toplam üç aylık gelirin kayda değer bir bölümünü oluşturdu. Şirket ayrıca Avrupa'daki elektronik harp projeleri ve Hint Okyanusu bölgesindeki müşteriler, özellikle Hindistan Deniz Kuvvetleri ile çok yıllı anlaşmalar kazandı.

Artan talep karşısında HawkEye 360, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde aynı bölgeyi yeniden izleme ve veri sağlama aralığını 10 dakikaya düşürmeyi planlıyor. Bunun, ek uydular fırlatılması ve faydalı yüklerin diğer uzay araçlarına yerleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu gelişme, uzay teknolojileri ve radyo frekansı istihbaratı pazarındaki rekabet gücünü daha da artıracak.