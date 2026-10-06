Google milyonlarca eski akıllı telefonda Android Auto desteğini sonlandırıyor

Google, sürücüler için tasarlanan popüler Android Auto hizmetinin gereksinimlerini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, Android 10 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon sahipleri, araca bağlanırken hizmetin yakında çalışmayı durduracağına dair uyarılar almaya başladı. Bu değişikliğin milyonlarca eski model mobil cihaz kullanıcısını etkilemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hangi cihazlar risk altında

Şu anda bu tür bildirimlerin özellikle Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve Sony Xperia XZ2 Compact gibi birkaç yıl önce popüler olan amiral gemisi akıllı telefon sahiplerinden geldiği kaydediliyor. Bu cihazlar için son resmi sistem güncellemesi Android 10 sürümünde kalmıştı. Bu nedenle, gereksinimler artırıldıktan sonra bu cihazların sahipleri hizmeti kullanma imkanını kaybedecek ve sorunu yalnızca yeni bir akıllı telefon satın alarak çözebilecekler.

Google henüz kablolu bağlantı için minimum gereksinimlerin artırıldığına dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, mevcut durum sistem gereksinimlerinin kademeli olarak yükseltildiğini gösteriyor. Şirketin resmi sayfalarında şu an için kablolu bağlantı adına Android 9 Pie veya daha yeni bir sürümün yeterli olduğu belirtilse de, kablosuz mod için halihazırda Android 11 gereksinimi başlamıştı.

Sistem evrimi ve gelecekteki değişiklikler

Uzmanlara göre, yakın gelecekte Android 11 sürümünün sadece kablosuz değil, kablolu bağlantı için de temel gereksinim haline gelmesi muhtemel. Bu, teknolojik olarak eskimekte olan işletim sistemlerinden kademeli olarak vazgeçme politikasının mantıklı bir devamı niteliğindedir. Teknoloji devi, kullanıcı güvenliğini ve hizmet istikrarını sağlamak amacıyla eski platformlardan yavaş yavaş vazgeçme uygulamasını düzenli olarak sürdürüyor.

Hatırlatmak gerekirse, Google daha önce de eski sistemler için destek sürelerini kademeli olarak kısaltmıştı. Özellikle 2022 yılında Android 8 Oreo ve altı sürümlerde bu hizmet durdurulmuş, 2024 yılına gelindiğinde ise minimum gereksinim olarak Android 9 Pie belirlenmişti. Mevcut süreç, teknolojik standartların bir basamak daha yükseldiğinin bir göstergesidir.