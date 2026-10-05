Xiaomi 18 Ultra amiral gemisi neden iptal edildi

·5·Teknoloji
Xiaomi 18 Ultra amiral gemisi neden iptal edildi

Mobil teknoloji dünyasının tanınmış içeriden öğreneni Digital Chat Station, son derece gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen ancak nihayetinde seri üretime geçmeyen Xiaomi 18 Ultra amiral gemisi akıllı telefonunun gizli özelliklerini açıkladı. Bu cihaz teknoloji dünyasında büyük ses getirebilirdi ancak şirket, stratejik değişiklikler nedeniyle projeden vazgeçmeye karar verdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, iptal edilen modelin en temel özelliği, üç adet 200 megapiksellik modülden oluşan devrim niteliğinde bir kamera sistemi olacaktı. Bu benzersiz konfigürasyonun mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyordu.

Benzersiz kamera yetenekleri

Proje belgelerine göre, akıllı telefona 1/1,12 inç boyutunda LOFIC ana sensör yerleştirilmesi planlanıyordu. Buna 1/1,56 inç matrise sahip ultra geniş açılı bir kamera ile sürekli optik zum ve 1/1,28 inç sensörle donatılmış LOFIC periskopik telefoto lensin eşlik etmesi gerekiyordu.

Ayrıca cihazın yeteneklerini daha da genişletmek amacıyla multispektral lens, harici optikler için özel bir manyetik bağlantı ve simetrik stereo hoparlörlerin eklenmesi bekleniyordu. Ancak tüm teknik üstünlüklere rağmen bu iddialı proje hayata geçirilemedi.

Üretimden vazgeçilme nedenleri

Daha sonra Digital Chat Station, söz konusu modelin üretiminin tamamen iptal edildiğini bildirdi. Uzman analizlerine göre, bu kararın alınmasındaki temel nedenlerden biri cihazın aşırı yüksek maliyeti olarak gösterildi. Bu faktör, gelecekte cihazın piyasa değerini ve genel satış hacmini ciddi şekilde olumsuz etkileyebilirdi.

Hatırlatmak gerekirse, bu yılın ağustos ayında Xiaomi 18 serisindeki cihaz sayısının dörtten üçe düşürüleceğine dair ilk bilgiler sızmıştı. Sonuç olarak şirket yönetimi, yeni nesilde sadece Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini tutmaya karar verdi ve Ultra versiyonunun seride hiç yer almayacağı kesinleşti.

XiaomiXiaomi 18 UltraAkıllı TelefonlarTeknolojilerDigital Chat Station
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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