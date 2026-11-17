Manchester Unitedkadrosunda ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor. TEAMtalk tarafından yayınlanan bilgilere göre, Arjantinli tecrübeli savunma oyuncusu Lisandro Martinez Ocak ayında Manchester United'dan ayrılmaya en yakın aday olarak görülüyor. Vatandaşı Mauricio Pochettino'nun United'ın başına geçmesine rağmen, Lisandro geleceğini Old Trafford'da görmüyor.

La Liga kulüplerinin ciddi ilgisi

Arjantin milli takımının 28 yaşındaki oyuncusu, sezon sonunda bitecek sözleşmesine rağmen kış transfer döneminde La Liga'ya geçmek istiyor. Şu anda hizmetleriyle iki İspanyol devi yakından ilgileniyor: Barcelona ve Atletico Madrid aktif bir şekilde ilgileniyor.