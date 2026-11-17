Mauricio Pochettino dönemindeki ilk kayıp: Lisandro Martinez La Liga'ya transfer olmak istiyor
Manchester Unitedkadrosunda ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor. TEAMtalk tarafından yayınlanan bilgilere göre, Arjantinli tecrübeli savunma oyuncusu Lisandro Martinez Ocak ayında Manchester United'dan ayrılmaya en yakın aday olarak görülüyor. Vatandaşı Mauricio Pochettino'nun United'ın başına geçmesine rağmen, Lisandro geleceğini Old Trafford'da görmüyor.
La Liga kulüplerinin ciddi ilgisi
Arjantin milli takımının 28 yaşındaki oyuncusu, sezon sonunda bitecek sözleşmesine rağmen kış transfer döneminde La Liga'ya geçmek istiyor. Şu anda hizmetleriyle iki İspanyol devi yakından ilgileniyor: Barcelona ve Atletico Madrid aktif bir şekilde ilgileniyor.
Barcelona seçeneği: Katalan ekibi, Liverpool'da kiralık oynayan Ronald Araujo'nun dönüşünden artık umudunu kesti ve Jules Kounde'yi satmaya hazır. Blaugranas için Martinez, Inter savunmacısı Alessandro Bastoni'den çok daha gerçekçi ve uygun bir seçenek gibi görünüyor.
Atletico Madrid seçeneği: Madrid kulübü ise Martinez için vatandaşı teknik direktör Diego Simeone ile çalışma fırsatı ve yakın arkadaşı Cristian Romero ile yan yana oynama ihtimali nedeniyle oldukça cazip görünüyor.
İlgilenen kulüpler
Transfer beklentileri ve nedenleri
Barcelona
Kounde'nin satılma ihtimali ve savunma hattını güçlendirme gerekliliği
Atletico Madrid
Diego Simeone ve Cristian Romero faktörleri
Manchester United
Pochettino'nun transfer bütçesini genişletmek için oyuncuyu satma onayı
Manchester United'ın pozisyonu ve Pochettino'nun planları
United yönetiminin, Lisandro Martinez'in ayrılmasına herhangi bir engel çıkarmayacağı belirtiliyor. Kulüp, Lisandro'nun satışından elde edilecek geliri, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun kış transfer döneminde kadroyu güçlendirmesine yardımcı olmak için kullanmaya hazır.
Sizce Lisandro Martinez kariyerine hangi İspanyol kulübünde devam etmeli; Barcelona'da mı yoksa Atletico Madrid'de mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!
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