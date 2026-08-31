Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasında ne gibi değişiklikler olabilir

·3·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasında ne gibi değişiklikler olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekte tanıtılması beklenen Galaxy S27 amiral gemisi serisi üzerinde ilk çalışmalara başladı. ixbt.com'un haberine göre şirket, şu anda Galaxy S27 Ultra modeli için beş farklı prototipi test ediyor ve bunlar arasında yeni optik modüller de bulunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil amiral gemileri hakkındaki ilk bilgiler, akıllı telefon meraklılarında büyük bir ilgi uyandırıyor. Özellikle Samsung, gelecek serideki cihazların kamera modüllerini daha fazla birleştirmek, yani unifikasyon sağlamak üzerinde çalışıyor.

Kamera yetenekleri ve yeni zum modülü

Kaynağa göre, standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin, Galaxy S27 Pro ile aynı 3x optik zuma sahip telefoto lense sahip olması bekleniyor. Ayrıca, daha küçük modellerin ana ve geniş açılı kameralarının Galaxy S27 Ultra ile aynı olması öngörülüyor.

En ilginç testler tam olarak Galaxy S27 Ultra modeli etrafında dönüyor. Samsung, 4x optik yakınlaştırma imkanı sunan, 1/1,9 inç optik formatlı 50 megapiksel sensör seçeneğini deniyor. Bu çözüm, mevcut 5x zum modülüne bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik faktörler ve teknik özellikler

Şirket sadece görüntü kalitesini değil, aynı zamanda yeni modülün maliyetini de dikkatle değerlendiriyor. Eğer 5x zumdan 4x zuma geçiş, ek maliyetleri haklı çıkaracak belirgin bir avantaj sağlamazsa, Samsung önceki 5x zum şemasını değiştirmeden bırakabilir.

Şu anda Samsung, farklı donanım konfigürasyonlarına sahip beş prototipi aynı anda test ettiği için, gelecekte satışa sunulacak cihazın nihai özelliklerinin bunlardan önemli ölçüde farklı olması ihtimal dışı değil.

Daha önce internette Galaxy S27 Ultra modelinin kaliteli renderları yayınlanmıştı. Son bilgilere göre bu amiral gemisi, geleneksel Qualcomm platformu yerine yeni Exynos 2700 işlemcisiyle donatılabilir. Ayrıca Samsung, kullanıcıların cihazı elinde tutmasını kolaylaştırmak için kasa tasarımında küçük değişiklikler yapmayı planlıyor.

SamsungGalaxy S27 UltraAkıllı TelefonlarTeknolojilerHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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