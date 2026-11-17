Carlo Ancelotti, kendisini istifaya davet eden Romario'ya nasıl yanıt verdi?
Brezilya milli takımı çevresindeki atmosfer geriliyor. Ülke futbolunun efsanesi Romario milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin istifasını kesin bir dille talep ettikten sonra, İtalyan çalıştırıcı bu sert açıklamalara resmen yanıt verdi. Teknik direktörün cevabı futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Romario ne demişti?
Bu tartışmanın ana nedeni, Brezilya milli takımının Japonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında 2-3 mağlup olmasıydı. Sonuçtan büyük öfke duyan eski golcü Romario, sosyal medya hesabından şu sert paylaşımı yapmıştı:
«Ancelotti'ye söyleyin, cehenneme kadar yolu var! Milli takıma böyle davranılamaz. Yeterince acı çektik, bir Dünya Kupası daha kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaya hakkımız yok».
Ancelotti'den beklenmedik ve soğukkanlı yanıt
Deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti, Romario'nun bu sert saldırısına soğukkanlılıkla yanıt vererek, onun fikir beyan etme hakkına saygı duyduğunu ancak açıklamalara kendine has bir şekilde değer verdiğini gizlemedi. The Touchline hesabının aktardığı bilgilere göre Ancelotti şunları söyledi:
«Demokratik bir ülkede ifade özgürlüğü vardır, herkes fikrini söyleyebilir. Yalan söyleme, doğruyu söyleme veya tamamen saçma sapan şeyler yazma hakkına sahiptir. Dürüst olmak gerekirse, Romario çok konuşuyor. Hem de çok. Bu onun hakkı».
Tartışmanın tarafları
Durum ve tutum
Romario (Brezilya efsanesi)
Japonya mağlubiyetinin ardından Ancelotti'nin derhal istifa etmesini talep etti
Carlo Ancelotti (Teknik direktör)
İfade özgürlüğü olduğunu ve herkesin fikrini söylemeye hakkı olduğunu vurguladı
Ana neden
Hazırlık maçında Japonya karşısında alınan beklenmedik mağlubiyet (2-3)
Brezilya milli takımını bekleyen önemli turnuvalar var. Teknik heyet ile kamuoyu arasındaki bu sert tartışmalar, 'beş kez şampiyon' olan takımın kampındaki baskının daha da arttığını gösteriyor.
Sizce Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımını önündeki önemli turnuvalarda başarıya taşıyabilir mi, yoksa Romario haklı mı çıkıyor? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…