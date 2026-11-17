Deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti, Romario'nun bu sert saldırısına soğukkanlılıkla yanıt vererek, onun fikir beyan etme hakkına saygı duyduğunu ancak açıklamalara kendine has bir şekilde değer verdiğini gizlemedi. The Touchline hesabının aktardığı bilgilere göre Ancelotti şunları söyledi:

«Ancelotti'ye söyleyin, cehenneme kadar yolu var! Milli takıma böyle davranılamaz. Yeterince acı çektik, bir Dünya Kupası daha kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaya hakkımız yok».

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«Demokratik bir ülkede ifade özgürlüğü vardır, herkes fikrini söyleyebilir. Yalan söyleme, doğruyu söyleme veya tamamen saçma sapan şeyler yazma hakkına sahiptir. Dürüst olmak gerekirse, Romario çok konuşuyor. Hem de çok. Bu onun hakkı».

Tartışmanın tarafları Durum ve tutum Romario (Brezilya efsanesi) Japonya mağlubiyetinin ardından Ancelotti'nin derhal istifa etmesini talep etti Carlo Ancelotti (Teknik direktör) İfade özgürlüğü olduğunu ve herkesin fikrini söylemeye hakkı olduğunu vurguladı Ana neden Hazırlık maçında Japonya karşısında alınan beklenmedik mağlubiyet (2-3)

Brezilya milli takımını bekleyen önemli turnuvalar var. Teknik heyet ile kamuoyu arasındaki bu sert tartışmalar, 'beş kez şampiyon' olan takımın kampındaki baskının daha da arttığını gösteriyor.

Sizce Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımını önündeki önemli turnuvalarda başarıya taşıyabilir mi, yoksa Romario haklı mı çıkıyor? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!