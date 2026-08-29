Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi Exynos 2700 çipine geçebilir

·18·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi Exynos 2700 çipine geçebilir

Samsung, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonlarının üretim stratejisinde ciddi değişiklikleri değerlendiriyor. ixbt.com tarafından sağlanan bilgilere göre, teknoloji devi Galaxy S27 Ultra modelinde kendi özel Exynos 2700 işlemcisini kullanma olasılığını araştırıyor. Eğer bu planlar hayata geçerse, bunun son yıllarda Ultra serisindeki en büyük dönüm noktalarından biri olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Performans göstergeleri ve ekonomik faktörler

Önceki yıllarda Samsung, Exynos çiplerini yalnızca temel Galaxy S ve Galaxy S Plus modellerinde kullanmış, Ultra versiyonlarını ise sürekli olarak Qualcomm işlemcileriyle donatmıştı. Ancak, tanınmış içeriden öğrenen Schrodinger tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, Exynos 2700 üretim hacmini önemli ölçüde artırmayı ve onu en gelişmiş Ultra versiyonuna da yerleştirmeyi planlıyor.

Böyle bir kararın alınmasının temel nedenlerinden biri olarak, yeni işlemcinin ilk performans göstergeleri gösteriliyor. İlk test sonuçları, Exynos 2700'ün piyasadaki lider Qualcomm çipleriyle rekabet edebileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca finansal faktör de önemli bir rol oynuyor: Kendi platformunu geniş ölçekte üretmek, şirkete dış tedarikçilerden pahalı bileşenler satın almaktan daha ucuza mal olabilir.

Beklenen tasarım ve özellikler

Şu an için nihai bir kararın verilmediğini ve sürecin değişebileceğini belirtmek gerekir. Ancak, gelecek nesil Ultra akıllı telefonu sadece işlemci açısından değil, diğer yönleriyle de dikkat çekiyor. Ağda yayılan ilk bilgilere göre, Galaxy S27 Ultra cihazının tamamen yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, içeriden öğrenenlerin bildirdiğine göre yeni nesil amiral gemisinde geleneksel 3 kat optik zoom modülü bulunmayabilir. Bir diğer tanınmış içeriden öğrenen Ice Universe de, Galaxy S27 Ultra modelinin önceki Galaxy S26 Ultra versiyonundan çok büyük olmayan ancak kullanıcılar için önemli olan bazı değişikliklerle ayrılacağını vurguladı.

Bilgi için, bu haberi yayan Schrodinger (Phone Futurist), daha önce Samsung Galaxy S26 Plus akıllı telefonunun özelliklerini doğru bir şekilde ifşa etmişti. Ayrıca, dört tarafı kavisli ekranlı bir iPhone konsepti hakkında ilk kez haber vermiş ve daha sonra bu bilgi diğer kaynaklar tarafından da doğrulanmıştı. Şu an için Samsung, gelecek amiral gemisi serisi üzerindeki çalışmalarına devam ediyor ve teknoloji dünyası uzmanları şirketin nihai kararını dikkatle takip ediyor.

SamsungExynos 2700Galaxy S27 UltraAkıllı TelefonlarTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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