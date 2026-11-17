Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Isık-Göl bölgesi halkıyla yaptığı toplantıda beklenmedik bir itirazla karşılaştı. Yerel iş insanı Kubat Alimbekov, değeri 40 milyon dolar olarak tahmin edilen «Novel» tatil kompleksiyle ilgili tartışmayı gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Askarbek Caparov'un adını zikretti. Devlet başkanı ise kardeşinin otelde hiçbir hissesi olmadığını belirterek konunun araştırılması talimatını verdi. Kısa süre sonra özel servis, yatırımcıya verilen zararın tazmin edildiğini ve şirketin yüzde 100 hissesinin kendisine devredildiğini açıkladı.

Kırgızistan'daki bu olay, sadece 40 milyon dolarlık mülkün akıbetini değil, aynı zamanda yabancı yatırımcıların hakları ve devlet yetkililerinin yakın akrabalarıyla ilgili soruları da gündeme taşıdı.

En dikkat çekici husus, tartışmanın cumhurbaşkanının katıldığı açık bir toplantıda dile getirilmesiydi. İş insanı, sorununu doğrudan devlet başkanına ileterek birkaç yıldır çözülemeyen meseleye açıklık getirilmesini istedi.

40 milyon dolarlık otel etrafındaki tartışma nasıl başladı?

13 Kasım 2026 Sadır Caparov Isık-Göl bölgesi halkıyla görüştü. Sohbet sırasında yerel iş insanı Kubat Alimbekov, «Novel» tatil kompleksiyle ilgili durumu gündeme getirdi.

Alimbekov, 2023 yılında kendisine karşı dava açıldıktan sonra Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi çalışanları tarafından baskı gördüğünü ve yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki mülkünü kaybettiğini iddia etti.

Alimbekov, bu konuyla ilgili başvuru yaptığını ancak davanın incelenmesinin cumhurbaşkanının yakın çevresindeki bir kişi tarafından engellendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ondan bu kişinin kim olduğunu açıkça söylemesini istedi. Bunun üzerine iş insanı Askarbek Caparov'un adını verdi.

Sadır Caparov kardeşi hakkında ne dedi?

Kırgızistan lideri durumu açıklarken, kardeşinin otelin sahipliği veya otelde hisse sahibi olmasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Caparov'un ifadesine göre, Askarbek aracılığıyla kendisine Rus bir iş insanı ulaşmıştı. Bu iş insanı, Ruslar tarafından inşa edilen tatil merkezine el konulduğunu ve yatırımcılara tehditler savrulduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı, iş insanıyla görüştüğünü, durumu incelemeleri ve mülkün yasa dışı yollarla alındığı kanıtlanırsa iade edilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Sadır Caparov, kardeşinin bu otelde yüzde bir bile hissesi olmadığını söyledi. Ayrıca Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'ne bu dava hakkında detaylı bilgi vermeleri talimatını verdi.

Özel servis nasıl bir bilgi verdi?

Cumhurbaşkanı'nın talimatından sonra Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, «Novel» tatil kompleksinin hukuki statüsü hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Kurumun verilerine göre, yabancı yatırımcıya ait mülkün ele geçirilmesi ve yağmalanmasıyla ilgili ceza davası kapsamında mağdur tarafa verilen zarar tamamen karşılandı.

Tazminat olarak yatırımcıya, «Novel» tatil merkezinin bünyesinde bulunan «Ayseo» limited şirketinin sermayesindeki yüzde 100 hisse verildi.

Özel servis bir önemli noktaya daha açıklık getirdi: «Novel» tatil merkezi kurumun bilançosuna geçirilmedi. Tesis «Ayseo» şirketinin mülkiyetinde olup, şirketin tüm hisseleri zararın karşılanması kapsamında mağdur yatırımcıya devredildi.

Yani resmi açıklamada otelin devlet kurumuna devredildiği değil, yabancı yatırımcıya şirket hissesi yoluyla tazminat verildiği belirtildi.

Tartışmada hala cevapsız kalan sorular var mı?

Bu olayda birkaç durumu birbirinden ayırmak önemlidir.

Birincisi, Kubat Alimbekov 40 milyon dolarlık mülkünün elinden alındığını iddia etti. İkincisi, cumhurbaşkanı kardeşinin tesiste hissesi olmadığını bildirdi. Üçüncüsü, özel servis yabancı yatırımcıya verilen zararın karşılandığını ve «Ayseo» şirketinin yüzde 100 hissesinin ona verildiğini açıkladı.

Bu açıklamalar, davanın tüm hukuki detaylarının ve Alimbekov'un mülkiyet iddiasının tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Resmi haberde tazminatın yabancı yatırımcıya verildiği belirtilmiş, ancak iş insanının kendisi ile yatırımcı arasındaki hukuki ilişki ve mülkiyete dair tüm iddiaların nihai sonucu hakkında ek bilgi verilmemiştir.

Bu nedenle olayı sadece «otel iade edildi» şeklindeki basit bir sonuçla sınırlamak doğru olmaz. Şirket hissesinin kime ve hangi hukuki temelde verildiği ile önceki mülkiyet anlaşmazlığının tüm taraflarının çıkarlarının nasıl çözüldüğü büyük önem taşımaktadır.

Sonuç: Açık diyalog ve yatırımcı hakları konusu yine gündemde

Kırgızistan'daki bu olay, devlet başkanının halkla açık diyalog sürecinde bir iş insanının ciddi itirazının dile getirilmesiyle dikkat çekti.

40 milyon dolarlık «Novel» kompleksi etrafındaki tartışma; yatırımcıların mülkiyet dokunulmazlığı, mülkiyet anlaşmazlıklarının yasal yollarla çözülmesi ve devlet kurumlarının sorumluluğu gibi konuların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Çünkü ülkeye yatırım yapmak isteyen her iş insanı için en önemli güvence; mülkünün, haklarının ve yasal çıkarlarının güvenilir bir şekilde korunmasıdır.

Bu olaydaki tüm sorulara ise sadece resmi açıklamalar değil, açık hukuki veriler ve anlaşmazlığın nihai sonucu açıklık getirebilir.