Katılımcılar arasındaki sert sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir çatışmaya ve kavgaya dönüştü. Stüdyodaki gerginlik kısa sürse de büyük yankı uyandırdı. Kanal yönetimi, olayın görüntülerini tarafların konuyla ilgili açıklamalarını yapmalarından bir gün sonra kamuoyuyla paylaştı.

Ermenistan Kamu Televizyonu'nda yayınlanan siyasi tartışma programlarından birinde sert bir gerginlik yaşandı. «RIA Novosti» haberine göre, program sırasında muhalif gazeteci Boris Murazi ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın açık destekçisi olarak bilinen Arutyun Mkrtçyan arasında yumruklu kavga çıktı.

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Kavga katılımcıları Tutum ve konum Boris Murazi Muhalif görüşlü gazeteci Arutyun Mkrtçyan Başbakan Nikol Paşinyan'ın destekçisi ve siyaset bilimci Olay yeri Ermenistan Kamu Televizyonu'nun siyasi tartışma programı stüdyosu Olayın detayı Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve kanalın görüntüleri yayınlaması

Mkrtçyan'ın sansasyonel açıklamaları ve katolikosun akrabaları davası

Kendini siyaset bilimci olarak tanıtan Arutyun Mkrtçyan, sert eleştirilere yol açan açıklamaları ve özellikle din adamlarına yönelik hakaret içerikli ifadeleriyle daha önceden de tanınıyordu.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce bu şahsın ifadeleri ve şikayetleri üzerine Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin'in kardeşi ve yeğeni tutuklanmıştı. Mkrtçyan, onları Vağarşapat şehrindeki yerel seçimler öncesinde seçim kampanyasını engellemekle suçlamıştı. Sonuç olarak, katolikosun kardeşi Gevorg Nersisyan mahkeme kararıyla üç yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sizce siyasi tartışma programlarında ve canlı yayınlarda bu tür sert kavgaların yaşanmasının temel sebebi nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!