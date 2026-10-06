Huawei akıllı telefonlarının maliyeti keskin arttı

·7·Teknoloji
Huawei akıllı telefonlarının maliyeti keskin arttı

Küresel mobil pazarında bellek çipleri ve bileşen fiyatlarındaki keskin artış, Huawei dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini ciddi şekilde etkiliyor. ixbt.com verilerine göre, bu sorun tüm sektör için bir sınav dönemini başlatmış olup, üreticileri fiyat politikalarını gözden geçirmeye zorluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, modern cihazlar için gerekli olan bellek fiyatlarındaki artışın, tek bir cihazın maliyetini 200 ABD dolarından fazla artırdığını belirtti. Bu durum, şirketin giderlerinin ciddi oranda yükselmesine neden oluyor.

Bellek fiyatlarının etkisi

Birçok Huawei akıllı telefonu yüksek kapasiteli bellek modülleriyle donatıldığı için, şirket bu fiyat artışının etkisini diğerlerine kıyasla daha güçlü hissediyor. Şirket yönetimi, son zamana kadar ek maliyetleri kendi üstlenerek nihai ürün fiyatlarını tüketiciler için değiştirmemeye çalışıyordu.

Ancak uzmanlara göre, bu sınırlı yaklaşımı uzun süre sürdürmek imkansız. Giderlerin bu hızla artmasının, işin genel karlılığında önemli bir düşüşe yol açtığı belirtiliyor.

Gelecekteki fiyat politikası

Yu Chengdong, gelecekte şirketin akıllı telefon fiyatlarını artırmak zorunda kalacağını açıkça kabul etti. Ona göre, mevcut koşullarda iş sürdürülebilirliğini sağlamak en temel görev olarak görülüyor.

«Eğer gerekli önlemleri almazsak ve zarar etmeye devam edersek, iş uzun vadeli perspektifte var olamaz. Şirketin öncelikle hayatta kalması gerekiyor», — dedi Yu Chengdong.

Bu değişiklikler sadece Huawei markasını değil, tüm mobil sektörünü etkileyerek üreticileri yeni ekonomik gerçeklere uyum sağlamaya teşvik ediyor.

HuaweiAkıllı TelefonTeknolojiEkonomiBellek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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