Huawei Mate 90 serisi tanıtıldı ve kamerasıyla dikkatleri üzerine çekti

Zamin.uz haber sitesinin ixbt.com kaynağına dayandırdığı habere göre, Huawei şirketi yeni amiral gemisi cihaz serisi olan Mate 90'ı resmen duyurdu. Beş modelden oluşan bu yeni seri, mobil fotoğrafçılık teknolojilerinde attığı önemli adımlarla teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni tanıtılan seriye Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition ve RS Master Edition modelleri dahil edildi. Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, bu serideki beş cihazın tamamının değişken diyafram sistemiyle donatıldığını ve mobil fotoğraf teknolojilerinin imkanlarını daha da genişlettiğini vurguladı.

Optik imkanlar ve pürüzsüz ayarlama

Karşılaştırmalı analizlere göre, örneğin iPhone 18 Pro ana kamerası dört adet sabit diyafram değerini destekliyor. Ancak Huawei Mate 90 serisi, F/1,4 ile F/4,0 aralığında kesintisiz ve pürüzsüz değişken diyafram sistemi sunuyor. Bu, kullanıcılara optik kontrolü daha hassas bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyor.

Portre odaklı çekimlerde bu pürüzsüz ayarlama fonksiyonu, alan derinliğinin mükemmel şekilde ayarlanmasını sağlıyor. Sonuç olarak doğal ve yumuşak bokeh efektleri elde edilirken, grup çekimlerinde odak alanını yönetmek kolaylaşıyor ve istenen atmosferi yaratmak daha basit hale geliyor.

Video ve zorlu koşullarda çekim

Video çekimi sırasında kesintisiz diyafram, kare parlaklığındaki ani değişimleri önlüyor. Bu, ışık ve gölge arasındaki geçişlerin daha pürüzsüz ve profesyonel görünmesini garanti ediyor.

Işığın yetersiz olduğu zorlu koşullarda diyafram F/1,4'e kadar genişleyerek ışık akışını artırıyor ve gürültüyü (noise) azaltıyor. Aksine, çok parlak ortamlarda ise F/1,4'ten F/4,0'a kadar kısarak fazla ışığı bastırmak ve güzel yıldız ışığı efektleri oluşturmak mümkün.

Ayrıca ixbt.com'un verilerine göre, yeni seri katmanlı algoritmaların neden olduğu kenar artefaktlarını azaltıyor. Cihazlar, net ve doğal renkleri aktarabilen üçüncü nesil Red Maple Primary Color Camera ile de donatılmış durumda.