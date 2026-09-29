Huawei Mate 90 benzersiz bir çekim modülüne sahip olacak

Huawei, yaklaşan Mate 90 serisi için resmi bir teaser yayınladı ve akıllı telefonun yeteneklerini kökten değiştiren yeni bir aksesuarı tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihaz, mobil fotoğrafçılık alanında önemli bir adım olup mobil cihazı profesyonel düzeyde bir kamera ile kıyaslama imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teaser videosunda ana odak noktası, doğrudan akıllı telefonun kamera bloğuna monte edilen Ruiying Z10 adlı zoom özellikli telefoto lenstir. Bu cihaz sadece basit bir büyüteç değil, kendi 1 inçlik CMOS sensörüne sahip bağımsız bir fotomodül olarak çalışır.

Profesyonel yetenekler ve teknik özellikler

Yeni aksesuar, ayrı olarak satılan özel bir fotoğraf kitinin parçasıdır ve uzun mesafelerden çekim yaparken yakınlaştırma özelliğinden yararlanır. Modül, 9,1–91 mm fiziksel odak uzaklığına sahiptir; bu da tam kare bir kamera için 24–240 mm eşdeğerine denk gelir.

Bu değerler, kullanıcılara 1x ile 10x arasında kesintisiz optik zoom sunar. Diyafram açıklığı ise f/2.0 ile f/4.5 arasında değişir; bu da Mate 90 ile orta ve uzun mesafelerde yüksek kaliteli fotoğraflar çekme kapsamını genişletir.

Satış tarihi

Açıklanan bilgilere göre, Ruiying Z10 modülü öncelikle Mate 90 Pro Max Collector’s Edition ve Mate 90 RS Ultimate Design sürümleri için tasarlanmıştır. Ancak serinin diğer modelleriyle uyumluluğu henüz resmi olarak doğrulanmamıştır.

Huawei, Mate 90 serisinin resmi tanıtımının 1 Ekim tarihinde yapılacağını duyurdu. Yeni amiral gemisi akıllı telefonların ve onlar için tasarlanan yenilikçi aksesuarların satışının tanıtımdan hemen sonra başlaması bekleniyor.